Nasce la figura dello speculatore sostenibile

Si può speculare ed allo stesso tempo essere sostenibili e mantenere un profilo di eticità? Sicuramente sì, se si guarda alle offerte di investimento che in questo momento Ener2Crowd, la piattaforma numero 1 in Italia per gli investimenti sostenibili, sta portando al pubblico degli investitori privati.

«Si tratta di offerte di investimento certificate green, ovvero che dimostrano di poter generare impatti positivi in chiave ESG, che vengono esclusivamente riservate alle persone, le quali possono attivare un conto di investimento gratuito ed aderire senza costi ad un’offerta che comunque, in materia di caratteristiche finanziarie e di profilo di rischio, è vigilata dalla CONSOB» sottolinea Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd, Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde, nonché Special Assistant to the Secretary-General for Environmental and Scientific Affairs dell’Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (WOIR).

Forte del suo bassissimo tasso di default (1,4% sull’intero portafoglio contro l’8% di media del settore immobiliare), Ener2Crowd ha costruito un portafoglio primavera/estate 2024 che da la possibilità alle persone di scegliere progetti che generano rendimenti che vanno dal 9% al 10,5% lordo annuo.

«A fare trasparenza sulle caratteristiche delle operazioni, la piattaforma mette a disposizione il proprio unico EnerSCORE+, un rating finanziario sviluppato da un operatore terzo ed indipendente, nonché cospicue informazioni sulla tipologia di investimento e sulle performance economico-ambientali correlate» puntualizza Niccolò Sovico, CEO e co-fondatore della società benefit specializzata in finanza alternativa.

Tali offerte così appetibili non andranno oltre il mese di giugno o al massimo metà luglio, quando verranno integrate da progetti con rendimenti più allineati al riassorbimento dei tassi di inflazione.

L’eticità degli investimenti è garantita non solo dal modello altamente inclusivo, ma anche dagli svariati progetti in area benefit che vengono perseguiti da Ener2Crowd per moltiplicare gli impatti legati alla già importante attività di investimento svolta dai privati.

Chi poi decide di proseguire nel rapporto con Ener2Crowd potrà scegliere molte altre opportunità (circa 4 al mese) che attraverso una politica di differenziazione e fidelizzazione possono portare ad una crescita fino anche del 40% della propria ricchezza in soli 4 anni, battendo ogni altro prodotto azionario o obbligazionario di estrazione tradizionale.