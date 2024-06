Morto in incidente sull’Olimpica a Roma, rischio processo per 3 funzionari comunali

(Adnkronos) –Tre dirigenti comunali a rischio processo per la morte di Giacomo Sabelli, deceduto in un incidente stradale nel novembre 2022 sull’Olimpica, a Roma. La procura di Roma ha chiuso le indagini nell’inchiesta coordinata dal pm Francesco Basentini sulla morte dello studente 22enne, ipotizzando il reato di omicidio colposo nei confronti di tre funzionari comunali del dipartimento che si occupa della manutenzione stradale. In particolare, come emerso da una consulenza disposta dalla procura, se nel tratto di via del Foro Italico, all’altezza di viale della Moschea, fosse stato montato un guardrail, lo studente, dopo aver perso il controllo dell’auto non sarebbe finito sulla corsia opposta, scontrandosi con due veicoli. Il giovane morì una decina di giorni dopo l’incidente. Solo pochi mesi prima, l’11 luglio 2022, sempre per colpa di un salto di corsia, morirono due ragazze di 20 e 22 anni. — [email protected] (Web Info)