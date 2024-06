Molestie sul lavoro

Molestie sul lavoro: un’emergenza specie per le donne e Vega Formazione risponde con un seminario per prevenirle. L’appuntamento online è fissato per il 13 giugno.

In Italia Oltre Il 40% Delle Donne È Stato Vittima Di Molestie E Ricatti Sessuali In Ambito Lavorativo.

Una Vera E Propria Emergenza A Cui Vega Formazione Risponde Con Un Seminario Online E Una Pionieristica Metodologia Per Prevenire Comportamenti Irrispettosi E Violenti Sul Luogo Di Lavoro.

L’Incontro Per 1.500 Partecipanti Collegati Da Tutta Italia È Fissato Per Il 13 Giugno.

“Secondo i più recenti dati Istat (2018) si stima in 8 milioni e 816 mila (43,6%) il numero delle donne che, nel corso della loro vita, sono state vittime di molestie e di ricatti sessuali in ambito lavorativo. Sono 3 milioni e 118 mila le donne che le hanno subite nei tre anni precedenti all’indagine, cioè il 15,4%. L’ISTAT ha inoltre evidenziato che quando una donna subisce un ricatto sessuale, nell’80,9% dei casi non ne parla con nessuno sul posto di lavoro, un dato in linea con quello rilevato nella prima indagine del 2008-2009 quando questa percentuale era dell’81,7%”.

Una vera emergenza nazionale quella presentata attraverso i dati Istat da Mauro Rossato Presidente di Vega Formazione, leader nella diffusione della cultura e della sicurezza sul lavoro da oltre un trentennio. Ed è proprio per la gravità di questa situazione che ha deciso di organizzare, con il patrocinio dell’AIESiL (Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente), un seminario rivolto a datori di lavoro, RSPP e consulenti per la sicurezza. Un pionieristico approccio che consente una valutazione del rischio molestia e violenza grazie all’intervento di esperti di sociologia e psicologia del lavoro.

A loro sarà affidato il compito, il 13 giugno, di esplorare e trasferire ai 1.500 iscritti online da tutta Italia una innovativa metodologia per la valutazione del rischio di violenze e molestie nei luoghi di lavoro. Un itinerario didattico che passerà attraverso l’analisi del contesto, le misure di prevenzione e protezione e l’integrazione vera e propria della valutazione del rischio di molestie e violenze.

“Ciò a cui puntiamo in questo percorso formativo – sottolinea Mauro Rossato – è proprio una maggior diffusione dell’integrazione del rischio violenze e molestie nel documento di valutazione del rischio in tutte le realtà produttive del nostro Paese. Perché siamo convinti che la prevenzione sia il primo e più efficace strumento di tutela nei confronti dei lavoratori. E siamo altrettanto certi che questa nostra metodologia valutativa contribuirà a portare ricadute positive e virtuose anche al di fuori dell’ambito professionale”.

Programma

Ore 15:00 – Benvenuto ai partecipanti

Saluti:

Dott. Antonio Malvestuto – Presidente AIESiL (Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente)

Moderatore:

Ing. Federico Maritan – Direttore Tecnico di Vega Engineering e Vega Formazione

Relazioni:

Dott.ssa Rita Somma – Sociologa del lavoro, Consulente H&S, Prof.ssa a.c. Medicina Sociale Università degli studi di Napoli Federico II

Violenze e molestie nei luoghi di lavoro: inquadramento legislativo e normativo

I possibili approcci alla problematica delle violenze e molestie nei luoghi di lavoro

Dott. Carlo Bisio – Psicologo delle Organizzazioni, Diploma NEBOSH, Ergonomo Europeo Registrato (Eur. Erg.)

Un approccio metodologico alla valutazione del rischio di violenze e molestie nei luoghi di lavoro

Dall’analisi del contesto alle misure di prevenzione e protezione

L’integrazione della valutazione del rischio di molestie e violenze con la valutazione del rischio da stress lavoro correlato

Il Seminario “Valutazione del rischio violenze e molestie nei luoghi di lavoro” è GRATUITO.

L’iscrizione è obbligatoria. Il numero dei posti è limitato. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni.

Ai partecipanti dell’evento, successivamente alla conclusione dello stesso, verranno inviati gli atti riportanti il materiale utilizzato dai relatori durante la presentazione.

Vega Formazione propone, inoltre, il corso “Valutare e gestire i rischi di violenza e molestie nei luoghi di lavoro” nel quale verrà approfondito come imparare a gestire i rischi di violenza e molestie sul lavoro con strumenti pratici, focus su prevenzione e sicurezza.