Milano Pride, Gattano: “Inclusione valore da perseguire tutto l’anno”

(Adnkronos) – A condurre il main event di ‘The district of joy’, la rassegna di eventi gratuiti che dal 24 al 30 giugno si inserisce nel palinsesto di iniziative del Milano Pride, il comico Daniele Gattano: “Durante questa settimana c'è tanta inclusione. Il vero obiettivo però è riuscire a trattenerla durante tutto l'anno. Questi eventi sicuramente fanno venire la voglia di investire su altri progetti che sono importanti e vanno sostenuti sempre però, non solo questa settimana”. The district of Joy è parte del programma ‘Milano è Viva’, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano. In occasione della Pride Week, Parco Ravizza si trasforma in palcoscenico a cielo aperto: musica, danza e comicità all’evento principale della settimana di attività ed eventi che conferma il sostegno alla comunità LGBTQIA+ del Gruppo McArthurGlen, di cui Serravalle Designer Outlet fa parte. Ospite d’onore della serata di mercoledì 26 giugno Loredana Berté, da sempre vicina ai valori della comunità LGBTQIA+. Sotto la conduzione del comico Daniele Gattano, si sono inoltre alternati un doppio DJ Set con Isa Diamond (Linoleum) e Santa Manu, il live set di MyDrama, il palco aperto di Milano Cantautori e Guernika, lo show di ballo della coreografa La B. Fujiko. — [email protected] (Web Info)