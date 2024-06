Michele Merlo: doppio appuntamento per ricordare l’artista scomparso

12 GIUGNO: VERONA – 30 GIUGNO: FORLÌ-CESENA

Ancora aperte le iscrizioni al contest “Credici sempre”

Ai vincitori la produzione e pubblicazione di un inedito.

Ricorre oggi il terzo anniversario della morte di Michele Merlo, il giovane cantautore scomparso il 6 giugno 2021 a seguito di una leucemia fulminante, e l’Associazione “Romantico Ribelle”, nata poco dopo la tragedia e presieduta dai genitori dell’artista, si prepara come ogni anno a ricordarlo attraverso due appuntamenti musicali.

Il primo evento, “Romantico Ribelle – serata per Michele Merlo”, si terrà il prossimo 12 giugno a Verona (ore 21, c/o la Parrocchia Santa Maria Assunta – palco in via Ottavio Caccia). Durante la manifestazione sarà presentato il libro di Alice Porta “Con il cuore tra le righe”, dedicato al cantautore. Saranno presenti anche alcuni artisti legati a lui che si esibiranno alternando brani del proprio repertorio a canzoni dello stesso Michele. Secondo le anticipazioni dovrebbero partecipare i suoi “compagni di scuola” ai tempi di Amici di Maria De Filippi, come Thomas Bocchimpanie Maninni. Inoltre, sono attesi diversi artisti tra cui Moreno, Alberto Bertoli, Crytical, Valentina Tioli, Anna e L’Appartamento e Dafne. Il cast potrebbe arricchirsi ulteriormente con ulteriori ospiti di cui si attende conferma.

Un altro momento significativo per mantenere vivo il ricordo del giovane artista sarà la finale della seconda edizione del contest “Credici Sempre”, prevista per il prossimo 30 giugno a San Mauro Mare (FC). Anche in questa occasione, oltre ai finalisti del concorso, altri ospiti si esibiranno per onorare la memoria e la musica di Michele.

C’è tempo fino al 22 giugno per partecipare al contest ed essere quindi tra i protagonisti della serata.Anche quest’anno sono previste due categorie, cover e inediti, alle quali è possibile concorrere compilando il modulo presente sul sito www.romanticoribelle.it e inviando i link audio o video delle esibizioni con cui si intende partecipare. I vincitori del concorso avranno l’opportunità di vedere il loro inedito prodotto e pubblicato da una vera etichetta discografica. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo email [email protected]

I due appuntamenti sono co-organizzati da Play2Give con il supporto dello sponsor tecnico Givova.

https://www.facebook.com/romanticoribelle/

https://www.instagram.com/romanticoribelle_associazione/

https://twitter.com/associazioneRR