Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera di Parigi2024

ROMA (ITALPRESS) – La missione italiana con destinazione Parigi è ufficialmente cominciata. Al Quirinale, come da tradizione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato il tricolore ai portabandiera della squadra azzurra per i Giochi Olimpici e Paralimpici in programma nella capitale francese: da un lato Arianna Errigo e Gimbo Tamberi, quest’ultimo fresco di titolo europeo nel salto in alto proprio sotto gli occhi di Mattarella, dall’altro Ambra Sabatini e Luca Mazzone. Dal presidente della Repubblica l’auspicio di assistere a un’edizione ancora più ricca di medaglie rispetto a Tokyo ma soprattutto l’invito agli atleti a rappresentare l’Italia nel migliore dei modi con il loro comportamento.