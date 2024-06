Mare e Miniere, domani la seconda giornata a Portoscuso

Mare e Miniere. Domani a Portoscuso (Sud Sardegna) seconda giornata dei seminari e dei concerti di Mare e Miniere.

Dopo la giornata inaugurale, entrano nel vivo,(mercoledì 26) a Portoscuso , i seminari e la rassegna di concerti organizzati nel paese sulla costa del Sud Sardegna dall’associazione culturalenell’ambito delladi. All’anticale attività didattiche proseguono la mattina, e il pomeriggio; poi,, si accendono riflettori e microfoni per il primo deiin programma per la serata: protagonista, talento dell’organetto diatonico, musicista nato e formato nel solco della tradizione sarda ma da sempre aperto a ogni altro stimolo e genere musicale: lo certificano anche la sua collaborazione con Paolo Fresu nello spettacolo (e poi nel disco) “Tango Macondo” e l’assortimento dei musicisti presenti nel primo album a suo nome,, uscito lo scorso gennaio per la Tuk Music, l’etichetta fondata proprio dal trombettista di Berchidda.

Dal solo dell’organettista di Ovodda all’ampio e assortito organico al centro della scena nella seconda parte della serata: in programma “Atòbius e acàpius”, a passo di ballo tra Salento e Sardegna, un progetto di musica e danza con un cast di artisti di due regioni diverse ma che condividono la stessa passione per lo studio e la reinterpretazione del ricco patrimonio tradizionale delle rispettive terre: il duo salentino composto da Enza Pagliara, storica voce della Notte della Taranta, considerata una delle più intense interpreti della vocalità salentina al femminile, e Dario Muci, cantante e ricercatore, con un repertorio per voci, tamburelli e chitarra; la danzatrice Viola Centi e l’Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere composta da Mauro Palmas (mandola), Marcello Peghin (chitarra), Marco Argiolas (clarinetto), Silvano Lobina (basso) e Andrea Ruggeri (percussioni). Coinvolgenti saltarelli, irresistibili pizziche, dillus e struggenti melodie si alterneranno a comporre un concerto che si annuncia di grande fascino.

L’ingresso alla serata è, come sempre, libero e gratuito. Per informazioni: [email protected] .