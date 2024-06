Maracalagonis, il rifugio che ha ospitato centinaia di cani rischia lo sfratto

A Maracalagonis, in provincia di Cagliari, è in corso una gara di solidarietà per salvare un rifugio che in diciotto anni ha ospitato centinaia di cani. Il 30 giugno infatti scadrà il contratto di locazione di Stefano Melis e la proprietaria del terreno ha deciso di metterlo in vendita.

Su GoFundMe sono già stati raccolti, grazie a più di trecento donazioni, 16.200 euro, ma il prezzo per l’acquisto dell’area parte da novantamila.

Stefano si occupa di cani da quarant’anni. “Nove anni fa – racconta – un’associazione di volontarie ha iniziato a darmi una mano, non facendo mai mancare cure e cibo per i tanti ospiti del rifugio, e da circa un anno una seconda organizzazione sta collaborando con noi”.

“Abbiamo investito tanti soldi, tanto tempo e tanta fatica – continua – affinché ogni singolo angolo di questo posto potesse essere sempre più confortevole e accogliere sempre più cani bisognosi di cure e di una seconda possibilità”.

“Io sono un normale lavoratore – prosegue – e utilizzo quasi interamente il mio stipendio per pagare l’affitto, la corrente, le spese veterinarie, e tante altre cose che servono per le loro esigenze. Con le mie sole forze non sono in grado di far fronte ad una cifra di questo tipo”.

“Se non riuscirò a comprare il terreno – aggiunge – saremmo costretti a separare molti cani che da anni vivono insieme e che hanno creato tra loro un bel legame”.

La raccolta fondi per salvare il rifugio è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/cani-in-pericolo-emergenza-per-acquisto-terreno-rifugio