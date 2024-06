Magliona debutta nel Campionato Italiano Prototipi a Pergusa

Prima assoluta nel weekend del 9 giugno per il plurititolato sassarese, che vivrà l’esordio nella massima serie tricolore riservata a vetture Sport e anche sul veloce autodromo siciliano con la nuova Wolf GB08 Raiden Aprilia: “L’inizio di una nuova fase della carriera, pronti a dare il massimo”. Le due gare domenica alle 8.00 e alle 14.05 in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky).

Sassari, 4 giugno 2024. Il weekend del 9 giugno segna l’esordio assoluto di Omar Magliona nel Campionato Italiano Sport Prototipi al volante della nuova Wolf GB 08 Raiden Aprilia. Sarà un esordio nell’esordio perché il primo appuntamento del Tricolore si disputa sull’autodromo siciliano di Pergusa, pista dove il plurititolato pilota sardo (9 volte campione italiano nella Velocità in Salita e nell’ultimo biennio due volte campione in pista nel Master Tricolore Prototipi) non ha mai girato. Magliona, che compete anche nelle vesti di testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, è chiamato a una grande sfida fin dall’inizio. La settimana scorsa ha svolto un test sul circuito parmense di Varano de’ Melegari, provando per la prima volta il prototipo con il quale affronta l’impegnativo “upgrade” 2024 nella massima serie riservata a vetture Sport promossa da ACI Sport e organizzata in collaborazione con Wolf Racing Cars. La factory gestita dalla famiglia Bellarosa ha progettato la nuova GB08 Raiden, ottimizzata rispetto al modello precedente utilizzato nel Tricolore per standard di sicurezza, carico aerodinamico e nuovo motore Aprilia con cilindrata aumentata a 1100cc e potenza massima di 230 cavalli.

L’emozionante e impegnativo 2024 del pilota sassarese della Magliona Motorsport prevede 6 doppi appuntamenti stagionali e si apre in Sicilia con al fianco brand di rilievo come General Ray (apparecchiature elettromedicali), AZ Ricambi, Vanguard – Compagnia Italiana Lubrificanti, Tecno PA Impianti e tecnologie, SNA Sardinia Nautic Assistance, Baracca Costruzioni, Lorica (additivi per combustibili), Character, Autodromo Mores e Mores Rental Kart, Costruzioni Magliona, RD Suspension e HRX per l’abbigliamento tecnico.

Sull’autodromo ennese la stagione del Tricolore Sport Prototipi prende il via venerdì 7 giugno con due turni di prove libere alle 14.00 e 16.10. Sabato ulteriori due sessioni alle 9.45 e 11.40, mentre nel pomeriggio semaforo verde per le qualifiche alle 15.15. Le prime due gare della stagione si disputano domenica alle 8.00 e alle 14.05. Entrambe sulla distanza di 25 minuti + 1 giro, saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e in live streaming sui relativi canali social.

Magliona ha dichiarato in vista dell’esordio: “Ho avuto modo di ‘assaggiare’ la Wolf Raiden a Varano e il prototipo è piacevole da guidare, ma sarà davvero tutto nuovo per me a Pergusa, fra campionato, circuito, squadra e la stessa vettura, che stavolta dovrò cercare di portare al limite. E’ l’inizio di una nuova fase della mia carriera che nelle premesse mi entusiasma e devo un grazie alla famiglia Bellarosa. Spero sia tutto esaltante anche nel corso della stagione, che il Tricolore non subisca intoppi e che le esperienze passate possano contribuire ad adattarmi velocemente a tutto. Pergusa è un tracciato veloce, gli avversari di livello non mancheranno e io conto di imparare in fretta. Se sono arrivato fin qui lo devo a tutte le persone care che mi sono state vicino, la mia famiglia in primis, a tanti e appassionati tifosi e a tutte le realtà che hanno contribuito in maniera decisiva al percorso intrapreso quest’anno così come in passato. Cercherò di ripagarle mettendo in pista l’impegno e la grinta che finora hanno permesso di distinguermi nel mondo dell’automobilismo“.

Campionato Italiano Sport Prototipi: 9 giugno Pergusa; 16 giugno Vallelunga; 14 luglio Mugello; 8 settembre Imola; 22 settembre Vallelunga; 27 ottobre Monza.