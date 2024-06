Lunatika Factory presenta il videoclip di “Crescere e cambiare” realizzato con l’Intelligenza Artificiale

Lunatika Factory presenta il videoclip di “Crescere e cambiare” realizzato con l’Intelligenza Artificiale. È disponibile il videoclip del singolo Crescere e cambiare di Rita Negrini in arte Circe e Serena Ritarossi in arte La Spennata, vincitrici di Lunatika Factory 2023.

Il video del brano, opera di Gianpiero Alicchio, rappresenta un’innovativa fusione tra arte e tecnologia ed è stato realizzato grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale generativa, capace di trasformare le parole in immagini.

Il regista del videoclip, noto per la sua visione creativa e pionieristica, ha dichiarato: «Volevo che le parole fossero il cuore pulsante di questo brano, che ha origine da un testo poetico. La realizzazione del video, della durata di 2 minuti e 42 secondi, è stata una sfida complessa, simile alla realizzazione di un cartoon frame by frame. Ho dovuto studiare a fondo come l’intelligenza artificiale interpretava e trasformava le mie idee in immagini. Approfondire il prompt egineering, ho dovuto scrivere qualche riga di codice. È stato un processo lungo e meticoloso, ma una volta superata la fase iniziale il resto è stato puro divertimento. Quando ho discusso dell’idea a Giulia Massarelli, CEO di Lunatika Factory, all’inizio era perplessa, ma alla prima demo, era entusiasta. Avevo iniziato a realizzare un manga giapponese animato, tutto in una stanza».

PIKA, startup innovativa americano-cinese fondata nel 2023 da due ex studenti di Stanford, ha raccolto 55 milioni di dollari per sviluppare una piattaforma di generazione video basata su intelligenza artificiale, concorrente di SORA di OpenAI.

Riconosciuta positivamente da testate come Bloomberg, Forbes e Inc., PIKA ha offerto al regista Gianpiero Alicchio un prezioso supporto per questo specifico progetto, permettendogli di sperimentare senza limiti e di dare libero sfogo alla sua creatività nella creazione di contenuti video AI-generati.

«La canzone parla di crescere e cambiare, abbracciando il cambiamento stesso, un tema estremamente attuale in questo periodo caratterizzato dall’esplosione dell’intelligenza artificiale in ogni ambito – ha spiegato il regista – dai più noti modelli di linguaggio (LLM) ai nuovi modelli di azione linguistica (LAM), la mia formazione artistica, manageriale e tecnica continua mi ha preparato ad affrontare questo cambiamento con entusiasmo».

Crescere e cambiare è un inno che incoraggia gli ascoltatori ad abbracciare il cambiamento e la crescita. La collaborazione tra Circe e La Spennata ha prodotto una canzone che parla al cuore, risuonando con chiunque abbia affrontato le sfide della trasformazione.

Si ringrazia la Luiss Business School e Talentoliquido per aver contribuito alla realizzazione del brano.

Il singolo è ora disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming.

CREDITS:

Video ideato e creato da: Gianpiero Alicchio

Cantautrice: Circe

Testo: La Spennata, Circe

Musica: Rebtheprod, Circe

Produzione artistica, Mixer: Rebtheprod (Talentoliquido)

Master: Roberto Proietti Cignitti

Recording Studio: Luiss BS Records

Prodotto da Lunatika Factory