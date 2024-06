Luce – “Permesso”

Luce – “Permesso”. LUCE pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 7 giugno,”PERMESSO”, il suo nuovo singolo.

Dopo la pubblicazione della sua ultima release, “Scappa”, la talentuosa cantante presenta il secondo tassello del suo percorso artistico in questo 2024.

“PERMESSO” si presenta come un vero e proprio inno alla libertà d’espressione. LUCE racconta come lo spettro del giudizio esterno e la pressione sociale che questo esercita su ogni individuo, specialmente sulle identità femminili, sia in grado di condizionare negativamente diversi aspetti della propria esistenza, soprattutto nell’ambito della carriera lavorativa.

Su una coinvolgente produzione dalle venature funk, firmata da Marco Cardelli, la cantante cattura immediatamente l’ascoltatore con il suo timbro avvolgente, muovendosi con disinvoltura sulla ritmica incalzante delle strofe che culminano in un trascinante ritornello dalle linee melodiche catchy.

“PERMESSO” si preannuncia, così, come un’imperdibile occasione di scoprire il talento cristallino di LUCE. Un brano dalla forte spinta liberatoria che rappresenta un invito a ribellarsi di fronte ai pregiudizi e ad esprimere liberamente la propria personalità.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Mattia Saba, sarà disponibile prossimamente sui canali social dell’artista.

CREDITS

Titolo: Permesso

Artista: Luce

Registrato presso: The Spot Milano

Produzione: Marco Cardelli

Mix e Mastering: Marco Cardelli

BIO – LUCE – Luce è una giovane artista italiana di 23 anni. Inizia ad avvicinarsi alla musica all’età di 10 anni attraverso lo studio della chitarra e prendendo lezioni di canto privatamente. Dopo aver conseguito la maturità linguistica, frequenta il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano dove si laurea in Canto Pop/Rock nell’ottobre 2022. Parallelamente al suo percorso di formazione, intraprende il suo progetto musicale pubblicando i suoi primi brani. Tra le release più apprezzate dell’artista ricordiamo: “Sexy Back”, “2:40” e “Chase The Sun”.