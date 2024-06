Lotteria di beneficenza “Metti in pista la solidarietà”

E’ in corso la distribuzione dei biglietti della lotteria provinciale”, iniziativa alla sua quarta edizione, messa in campo dallae finalizzata a raccogliere fondi destinati al finanziamento della ricerca della prevenzione e cura delle malattie oncologiche.

E’ prevista la distribuzione di 10.000 biglietti al costo unitario di € 2,50.

I bellissimi premi messi in palio sono:

1° E-BIKE PIEGHEVOLE PIUMA ROSSA

2 ° BICICLETTA MTB ATALA REPLAY 27.5 MD ULT/N.RED MATT M

3° MONOPATTINO NINEBOT E2 D

4° BICICLETTA PASSEGGIO ATALA GRIFONE 7V NERO/FUCHSIA D42

5° POMPETTA DA PAVIMENTO OFF.BYTE DIABLO 160PSI

6° CASCO AT.S TWENTY BLUE 58-61 282

7° CASCO AT.S TWENTY BLUE 58-61 282

8° CASCO AT.S TWENTY BLUE 58-61 282

9° BORSE LATERALE POST.KYTE CICLOTOUR

10° LUCCHETTO BYTE CAT.SQUARE 59 5.5X120 NE

11° BUONO BENZINA dal valore di € 50,00

12° BUONO BENZINA dal valore di € 50,00

13° CASCO MTB KTM

14° GUANTI bici KTM

L’estrazione finale è prevista per il 2 Agosto 2024 presso la sede della Fondazione AIRC Comitato Sardegna in Via De Magistris 8 a Cagliari.

Il Comitato Sardegna ringrazia le aziende Superpan e CFadda per l’importante supporto nella distribuzione dei biglietti. I biglietti si possono anche trovare presso la sede del Comitato Sardegna a Cagliari.

Per ogni informazione: 070/664172 /[email protected].

I biglietti vincenti verranno pubblicati dopo l’estrazione sul sito www.airc.it.

Dal 1965 con coraggio, contro il cancro Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a 6mila ricercatori le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In 57 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e ottocento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 10 gennaio 2023).

Informazioni e approfondimenti su www.airc.it.

Il Comitato Sardegna di Fondazione AIRC, presieduto da Pietro Biggio, è attivo dal 1991 con l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC.

Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per il 2023 per la Sardegna sono stati deliberati 476.860 euro per il sostegno di 3 progetti di ricerca.