LORENZ SIMONETTI, il nuovo singolo IRIDE

È disponibile in radio e su tutte le piattaforme dal 7 giugno “IRIDE” (MTMusic/The Orchard) il nuovo singolo del cantautore Lorenz Simonetti idolo dei teenager sui social con più di 16 milioni di like su Tik Tok, 700 mila follower e più di 500 mila iscritti su YouTube.

Sempre da venerdì 7 giugno è disponibile il primo EP di Lorenz Simonetti “RAGGIUNGIMI” che racchiude anche i precedenti singoli dell’artista.

Come racconta Lorenz: “IRIDE nasce dalla lotta interiore che avviene nel momento in cui non si riesce a dire ‘no’ a una persona che ritorna nella tua vita dopo tanto tempo. Questa persona è molto importante, ma sarà abbastanza importante per chiudere un occhio su ciò che ha fatto in passato?”.

Il singolo è accompagnato dal relativo video in cui si rappresenta la lotta interiore tra quella parte che vorrebbe accettare il ritorno di una persona che è stata importante nella vita, e l’altra parte che vorrebbe dire di no, poiché in passato è stata ferita da quella persona.

Il singolo “IRIDE” sarà incluso nel primo EP di Lorenz Simonetti dal titolo “RAGGIUNGIMI” che, come sintetizza il titolo, racchiude il primo passo per “raggiungere” l’artista in questo suo personale viaggio musicale ed è la base di partenza per tutto quello che arriverà nel futuro.

L’EP contiene anche i precedenti singoli di Lorenz Simonetti: LALALA, IRRAGGIUNGIBILE, (inserito nella Viral50 di Spotify e che ha raggiunto 2 milioni e 700 views su Youtube) NON MI FIDERÒ (superato 1 milione di views), TiA a 360 e Disegna un Cielo. Singoli che hanno ottenuto ottimi risultati e ancora oggi sono tra i video musicali più visti nella classifica ufficiale di YouTube Italia e tra i brani più ascoltati in Italia sulla piattaforma YT.

Dopo gli appuntamenti a sorpresa che Lorenz ha organizzato negli ultimi mesi nelle principali città italiane in cui, senza preavviso, incontrava i suoi fans intonando le proprie canzoni, questa estate si replicherà e quindi i supporters potranno incontrare l’artista per nuovi appuntamenti “imprevedibili” tenendo d’occhio i suoi social!

Lorenz Simonetti, emiliano classe 2001, ogni giorno, da due anni a questa parte, pubblica contenuti e fa live esclusivamente musicali diventando un influencer e un motivatore. È un esempio positivo di uso corretto dei social: quotidianamente riceve messaggi pubblici e privati di adolescenti che, grazie a lui, hanno iniziato a suonare uno strumento musicale o a prendere lezioni di canto. Le sue basi musicali le deve infatti allo studio: inizia a studiare pianoforte a 6 anni e canto ad 11, fondando poi quattordicenne le sue prime band totalizzando nel territorio emiliano circa 90 date live in 4 anni.

Lorenz Simonetti presenterà il suo progetto nel “RAGGIUNGIMI TOUR 2024” organizzato da All Things Live che toccherà per iniziare Milano il 3 Novembre – Santeria Toscana e Roma il 10 novembre – Largo Venue.

Management: Mary Tondato

Produttore: Fausto Cogliati