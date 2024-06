Lele Pascu: “Dopo Settembre” è il singolo d’esordio

Alessio Guidotti, in arte Ghydos, nato il 13 dicembre 2000 a Milano, nel quartiere Barona. Nella vita è uno sportivo e lavora come barman e cameriere. Ha iniziato a fare musica da solo nella sua camera, per poi collaborare con Gigi (Don Gigos), creando vari pezzi senza però pubblicare alcun singolo, sia per fondi limitati che per una preparazione ancora in evoluzione. Negli ultimi anni, la band si è ampliata con l’arrivo di Criss, unendo così le diverse versatilità nel rap e nelle melodie di ciascun membro per creare qualcosa di unico nel panorama musicale italiano.

Ghydos ha scelto di interpretare questo brano nonostante le difficoltà personali, con l’obiettivo di creare una traccia da ascoltare in auto, in spiaggia e nei locali, desiderando realizzare musica che possa entusiasmare e rimanere nel tempo.

Gianluigi Palego, in arte John Gigos, nato il 2 dicembre 2000 è di origine italo-canadese, motivo per cui ha scelto “John” come nickname.

Durante la sua vita, ha dovuto prendere diverse decisioni importanti: da piccolo, se vivere in Canada o in Italia, e poi, da grande, se lavorare o continuare gli studi a causa di problemi economici. Nonostante queste sfide, la sua passione per la musica è rimasta costante. Sin da piccolo, ha coltivato questa passione come cantante e pianista.

Con il denaro guadagnato dal suo lavoro, ha deciso di mettersi in gioco insieme a Ghydos e Criss per formare la prima boyband pop estiva reggaeton. Insieme, sono pronti a farsi conoscere e a far sentire la loro musica, partendo da zero e crescendo passo dopo passo.

Cristopher Biscardi, in arte Criss, nato l’8 agosto 1998 è di origine italo-cubana.

Cresciuto a Massa Carrara, ha sempre avuto una grande passione per la musica e il ballo, influenzato dalla madre latina che gli ha insegnato molto.

Trasferitosi a Milano per lavoro, ha incontrato Alessio, con il quale ha subito condiviso l’idea di un progetto musicale per migliorare la passione che li unisce e anche la loro situazione economica. Criss è molto motivato, il gruppo è unito e mira a creare musica che possa diventare internazionale. Ha interpretato il brano con la sua parte in latino, contribuendo all’unicità del gruppo e spera che questo pezzo raggiunga il maggior numero di persone possibile e che, con un po’ di fortuna, possano continuare a creare altre canzoni di successo.