L’Associazione Diversamente OdV e il CTM per la campagna di consapevolezza sull’Autismo “Not invisible. #AutismDay2024”

Cagliari, 4 giugno 2024 – Anche nel 2024 non poteva mancare un’attività di sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico promossa dall’Ass. Diversamente OdV, da sempre attiva su questo tema; infatti, grazie al prezioso supporto dell’azienda locale per il trasporto pubblico, il CTM, è stata avviata una campagna di consapevolezza sull’Autismo sfruttando il servizio da loro reso.

Il CTM, che ha sempre dimostrato un’attenzione particolare verso i temi che riguardano le persone fragili, anche quest’anno ha dato l’ok per un’importante attività di sensibilizzazione analoga a quella dell’anno scorso. L’attività è rivolta al pubblico viaggiante, che troverà, su ogni mezzo di trasporto, i “dondolini”: cartoncini, appesi ai sostegni tubolari metallici ai quali ci si mantiene durante il viaggio, sui quali è stata riportata la scritta “Not invisible.” (Non invisibile.), con riportato, più sotto, l’hashtag “#AutismDay2024”, per la promozione della Giornata Mondiale di consapevolezza sull’Autismo.

Si tratta di un’iniziativa che ha la finalità di far accrescere la sensibilità verso un tema ancora troppo poco noto e interiorizzato nelle persone; con queste attività, facendo anche leva sulla curiosità e sull’accesso ormai immediato alle informazioni, si intende stimolare la ricerca e l’approfondimento sull’Autismo, di come una Persona con disturbi dello spettro autistico Non debba essere Invisibile, né alle Istituzioni, né al resto della Società, e di come invece debba essere inclusa nella vita sociale attraverso la presa di coscienza di tutti.

Di fatto, un’attività semplice come quella di un cartoncino appeso, si traduce in un investimento che avrà un ritorno in termini di sviluppo sociale, promuovendo il concetto che una Persona con disturbi dello spettro autistico debba avere le stesse opportunità di chiunque altro, perché in possesso di tutte le capacità possedute dagli altri.

Dott. Pierangelo Cappai, Presidente dell’Associazione Diversamente OdV di Cagliari

“Oltre ai numerosi progetti che portiamo avanti, come Associazione che rappresenta e cura gli interessi delle Persone con Autismo, siamo immensamente grati al CTM per questa opportunità” – dichiara il Presidente dell’Associazione Diversamente OdV di Cagliari, il Dott. Pierangelo Cappai, che ci tiene a far sapere che – “l’occasione di poter veicolare messaggi al pubblico direttamente, come ci è stato permesso dal CTM, per noi è un’opportunità straordinaria.

Ci consente di comunicare attraverso canali atipici dal forte impatto, che, oltre a promuovere la nostra campagna di sensibilizzazione, pubblicizza la nostra Associazione” – continuando – “tra i nostri obiettivi abbiamo quello di far sviluppare nell’opinione pubblica, e quindi nella società tutta, la necessità di far evolvere il sistema in qualcosa che includa le Persone che vivono in una situazione di svantaggio, per una disabilità propria o per quella di un familiare, in tutti gli aspetti della vita comune, come l’accesso ad un posto di lavoro, pietra miliare per condurre una vita indipendente, o qualunque altro aspetto che una persona vive nell’arco della propria esistenza” – in conclusione –

“ormai, nel 2024, abbiamo fatto enormi passi avanti, ma l’idea data da quei vecchi modelli che puntavano all’istituzionalizzazione, purtroppo, sopravvive ancora. Si tratta di un’idea anacronistica che dobbiamo superare completamente, perché ignora le esigenze del singolo e la libertà di scegliere, che contrasta palesemente con i noti principi della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità ai quali noi ci ispiriamo, che diffondiamo e difendiamo”.

Conclude il CTM, segnalando: “il CTM è sempre attento a promuovere l’inclusione e questo messaggio è importante perché attraverso i nostri mezzi si possono raggiungere un gran numero di persone e creare più consapevolezza.”