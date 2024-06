La storica Classe Windsurfer

La storica Classe Windsurfer dall’11 al 16 giugno torna a colorare il Garda Trentino con i Campionati Europei organizzati al Circolo Surf Torbole.

Numero record per la classe ad un Campionato Europeo: 208 pre-iscritti da 15 nazioni

Il Garda Trentino e Torbole torneranno a colorarsi delle mitiche vele dall’inconfondibile logo della classe Windsurfer da martedì 11 a domenica 16 giugno, in occasione del Campionato Europeo Windsurfer. La classe monotipo più conosciuta al mondo e prima tavola a vela che ha fatto avvicinare al windsurf tantissimi ragazzi e ragazze, sta vivendo una seconda giovinezza dopo il boom degli anni 80. Riproposta qualche anno fa con scafo e rig leggermente ammodernato è tornata in auge tra tantissimi appassionati e a Torbole, con il Circolo Surf Torbole organizzatore dell’evento su delega della Federazione Italiana Vela, dopo il Mondiale disputato nel 2019, è nuovo record di partecipanti per un Campionato Continentale di questa classe, che ha tracciato la storia del windsurf monotipo: al momento sono 208 i pre-iscritti provenienti da 15 paesi, compresi Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica e Singapore; praticamente un mondiale! Molti degli atleti presenti sono campioni che alle spalle hanno importanti vittorie in svariate classi e partecipazioni olimpiche, ma non mancano le nuove leve. Una classe famosa per il suo “windsurfer spirit” con il quale si regata nelle varie discipline course race, slalom, free style, long distance: il divertimento e la condivisione di momenti unici nelle spiagge più famose al mondo per gli sport d’acqua, rimangono fondamentali nelle regate di questa tavola che diverte nonostante l’avvento dei velocissimi foil.

Il programma prevede martedì 11 giugno practice day e la sera cerimonia di apertura con sfilata dal Circolo Surf Torbole per il centro del paese. Mercoledì l’inizio ufficiale delle regate con in calendario la long distance con la spettacolare partenza, che farà rivivere il boom degli anni 80 con le coloratissime vele al via sulla stessa linea. A seguire, a seconda delle condizioni di vento, course race, slalom e il sempre divertentissimo free style, con spaccate, tavole di taglio ed evoluzioni con tavola e vela, da poter seguire dalla spiaggia, davanti al Circolo Surf Torbole.

Armando Bronzetti, Presidente del Circolo Surf Torbole: “Siamo contentissimi dei numeri, perché non si sono mai raggiunti così tanti iscritti nelle precedenti edizioni, negli altri paesi europei. Il Circolo Surf Torbole è pronto ad ospitare questa bella manifestazione con più di 200 concorrenti ed entrare nel Windsurfer spirit, che ha sempre caratterizzato i regatanti di questa divertente classe, che rappresenta la storia del windsurf”.

Luca Frascari, Presidente della Classe italiana Windsurfer: “Dopo il Mondiale australiano disputato a dicembre la classe ritorna in grande stile sul Garda. “Deus ex machina” della manifestazione, che assegnerà i titoli europei, il segretario di classe e distributore WIndsurfer per l’Italia Edoardo Thermes, che insieme al Presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti, ha coordinato tutta l’organizzazione.

La classe ha ritrovato energie e regatanti degli anni d’oro, tra cui parecchie medaglie olimpiche (Stephan Van Den Berg e Faustine Merret solo per citarne alcune), in modo tale da offrire uno sbocco più abbordabile a chi non ha tempo e denaro per dedicarsi al foil , ma vuol continuare a regatare ad alto livello. La versatilità di questa nuova tavola è apprezzata anche da ex regatanti funboard, perché alle andature portanti si può navigare fino a 25 nodi! Un bellissimo appuntamento per noi tutti, sperando che il lago di Garda ci ospiti in tutto il suo splendore e con il vento giusto!”.