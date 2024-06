La ‘seconda’ limousine, un pugnale e tazze da tè: i doni di Putin a Kim

(Adnkronos) –Ancora un'auto di lusso. Il leader russo Vladimir Putin ha regalato al nordcoreano un'altra Aurus. Ma anche un set da tè e un pugnale. A 'raccontare' dei doni di Putin a Kim Jong Un è il consigliere della presidenza, Yury Ushakov. E, riporta l'agenzia Tass, Ushakov precisa che "questa è la seconda" Aurus, "non la terza" donata a Kim. Putin, durante la visita dello scorso settembre di Kim in Russia, aveva mostrato il suo bolide, 'firmato' Aurus, al leader nordcoreano che avrebbe una collezione di auto di lusso straniere. Quella di Putin è una Aurus Senat. E, dopo il 'primo regalo' di febbraio, Kim ha 'debuttato' in pubblico il 15 marzo con l'auto ricevuta in "dono" da Putin. I nordcoreani ne hanno parlato come di un' "auto privata speciale", "perfetta" e "completamente affidabile". Alla conferma del "dono", arrivata a febbraio dal Cremlino, la Corea del Sud aveva subito protestato, ricordando come "tutti gli Stati membri dell'Onu siano obbligati a rispettare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu sulle sanzioni contro la Corea del Nord" che "vietano la fornitura diretta e indiretta, la vendita o il trasferimento di tutti i mezzi di trasporto alla Corea del Nord, comprese le auto di lusso". —internazionale/ [email protected] (Web Info)