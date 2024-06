La personale di Gianfranco Setzu all’Exma di Cagliari

Seeds, old and new works mixed

Centro comunale d’arte e cultura Exma dal 30 giugno al 17 luglio

Quarto appuntamento nella Sala della Torretta dell’Exma di Cagliari con il ciclo di mostre personali organizzate da Orientare srl e dedicate ad artisti sardi. Domenica 30 giugno apre al pubblico Seeds, old and new works mixed che fino al 17 luglio esporrà le opere di Gianfranco Setzu.

ll design e l’arte, il reale e l’ideale, si incontrano e si confrontano nelle immagini create dal designer Gianfranco Setzu per la mostra dell’Exma che propone diverse tipologie di oggetti – carte, stampe, tessuti – in un percorso che presenta in chiave ironica e frammentata, uno spaccato della produzione ventennale dell’autore: dal 2007 con “Andy”, progetto che omaggiava l’artista ai vent’anni dalla morte, al 2022 con “Muggine e Passero”, carte e vinili ispirati al territorio d’origine.

Coloratissimi e ricchi di elementi pop, oggetti nuovi e vecchi si ritrovano nella sala, accostati in maniera inedita e libera dalla ricerca del significato a tutti costi: il valore della raccolta risiede nella possibilità di rinnovarla e rielaborarla continuamente.

Seeds (semi) evoca il mondo agricolo e rimanda alla ciclicità alla ri-generazione: l’immagine può ispirare visioni sempre inedite, in un giocoso loop creativo.

Parte integrante del percorso è il non-catalogo, in vendita presso la biglietteria dell’Exma, realizzato appositamente per l’esposizione, inteso come una vera e propria call to action: un invito a colorare e rielaborare le immagini, per essere parte attiva del progetto.

Gianfranco Setzu opera nel campo della ricerca visiva, come designer e direttore artistico. La continua ricerca sui linguaggi visivi, porta il creativo a realizzare immagini sempre diverse, capaci di integrare praticità e fantasia negli oggetti di uso quotidiano, in uno scambio continuo tra arte e design.

Innovazione e sperimentazione caratterizzano i tanti progetti creativi del progettista, ad esempio: Storie Morbide. Every cushion has a story to tell (2018), realizzato con la designer Monica Casu per il “Fuori salone” di Milano; Mammaroma (2021): in collaborazione con il Lanificio Leo.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. I biglietti 6 euro intero/3 euro ridotto consentono l’accesso anche alla mostra Immagini nel tempo che racconta la storia dell’Exma, nato come macello pubblico trasformato poi nel primo centro comunale d’arte della città di Cagliari.