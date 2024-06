La Fabbrica Illuminata

La Fabbrica Illuminata. Domenica a Cagliarinnella sala di Teatro da camera della Fabbrica Illuminata in via Falzarego 35 in scena alle 17 lo spettacolo per bambini della Compagnia B “Alberi Magici”.

Drammaturgia e regia di Alice Capitanio, con gli attori Agnese Fois e Giuliano Pornasio. Un appuntamento nella sezione Teatro da Cameretta della rassegna Teatro da Camera.

Cagliari, 5 giugno 2024 – Appuntamento per i bambini a Cagliari alla rassegna della Fabbrica Illuminata Teatro da Camera. Per la sezione della stagione Teatro da Cameretta, domenica (9 giugno) va in scena alle 17 lo spettacolo della Compagnia B “Alberi Magici”. Riflettori puntati, nella sede della Fabbrica Illuminata in via Falzarego 35, sugli attori Agnese Fois e Giuliano Pornasio, con la regia e drammaturgia di Alice Capitanio.

La Dottoressa Acacia Arbustelli, instancabile viaggiatrice e ricercatrice di piante rare, coinvolgerà i più piccoli in entusiasmanti racconti e rocambolesche avventure botaniche. Inviata dall’Agenzia Mondiale Arbusti, terrà un corso per giovani esploratori/trici durante il quale verranno raccontate le storie delle piante più famose del mondo e, attraverso esercizi e esperimenti, verrà dimostrata l’esistenza di un intero mondo in ogni albero, che non solo merita di essere apprezzato ma spesso ha anche bisogno della nostra protezione.

Per bambini dai 6 ai 10 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: telefono +39 389 878 7413 (solo WhatsApp) e +39 070 2061531; mail [email protected]

