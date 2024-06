La Dura Vita dei Cavatori di Pietra: Una Tradizione che Resiste al Tempo

In Sardegna, tra le asperità del territorio esiste un mestiere che sfida le leggi del tempo e delle moderne tecnologie: quello del cavatore.non rappresentano solo una fonte di materiale prezioso, ma sono anche un simbolo di dedizione, passione e resilienza. Nonostante le difficoltà insite in questo lavoro, gli uomini che vi si dedicano continuano a tramandare una tradizione che affonda le radici in epoche lontane.

Una storia di tradizione e innovazione che in Sardegna conta decine di cave di pietra, essendo la pietra un elemento fondamentale dell’isola. Il mio reportage si concentra sulla cava di Ruinas, in provincia di Oristano, un esempio perfetto di come la lavorazione della pietra possa unire modernità e antiche tecniche artigianali. Fondata nel 1985, la Cava F.lli Frau Giuliano & Antonio S.n.c. è specializzata nell’estrazione e lavorazione di trachite, basalto, marmo e granito, rappresentando un pilastro dell’industria locale.

Dal 1985, la ditta F.lli Frau Giuliano & Antonio S.n.c. è un pilastro nell’estrazione e lavorazione della pietra naturale. Situata in località Pira Procheddu, in territorio di Ruinas, nella zona centro-occidentale della Sardegna a est di Oristano, l’azienda si specializza nell’estrazione della roccia trachitica, l’ignimbrite, tipica del territorio. Oltre a questa, la Cava F.lli Frau lavora anche marmo, granito e basalto, materiali pregiati e richiesti.

La combinazione di macchinari all’avanguardia e lavorazione tradizionale è uno dei punti di forza della Cava F.lli Frau. Le moderne tecnologie permettono di soddisfare rapidamente le richieste della clientela, producendo grandi quantità di materiale in tempi brevi. Tuttavia, ciò che distingue veramente questa azienda è l’approccio artigianale: ogni pezzo viene attentamente controllato e rifinito a mano da artigiani esperti, garantendo qualità e unicità in ogni lavorazione.

La Cava F.lli Frau è impegnata nella lavorazione di varie tipologie di pietre, tra cui la trachite e il basalto. La particolare attenzione posta nelle fasi della consulenza, progettazione e selezione dei materiali, unite a un rigoroso controllo dalla fase estrattiva a quella produttiva e di stoccaggio, permette di soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente e di rendere la pietra una decorazione capace di dare pregio estetico a qualsiasi contesto.

Muratura – L’azienda realizza lavori di muratura, muri e recinzioni, pezzi particolari su misura, archi, colonne, capitelli, davanzali, soglie, scale e arredo urbano. Ogni prodotto è il risultato di un processo che unisce tradizione e innovazione, rispettando le antiche tecniche di lavorazione ma utilizzando anche le tecnologie più moderne.

Pavimentazioni e Rivestimenti – La Cava F.lli Frau realizza pavimentazioni con lastre squadrate, rivestimenti con blocchi a spacco naturale e pavimentazioni con elementi rustici a “taglio sega”. La qualità dei materiali e la cura nella lavorazione garantiscono risultati estetici e funzionali di alto livello.

Lavorazioni Artistiche – L’azienda si avvale di scalpellini molto esperti per la lavorazione artistica della pietra, creando sculture e opere d’arte. Le lavorazioni artistiche, sia per interni che per esterni, rappresentano una delle eccellenze della Cava F.lli Frau, esaltando la bellezza naturale della pietra attraverso l’abilità degli artigiani.

La Gamma dei Prodotti – La Cava F.lli Frau offre una vasta gamma di prodotti, tra cui blocchi, lastre, cordoli, recinzioni, pavimentazioni, rivestimenti, semilavorati, pezzi particolari su misura, archi, colonne, capitelli, fontane, davanzali, soglie, scale, stipiti, panchine, cornicioni, sculture, arte funeraria e arredo urbano. Ogni prodotto è il risultato di un processo che unisce tradizione e innovazione, rispettando le antiche tecniche di lavorazione ma utilizzando anche le tecnologie più moderne.

Le Sfide del Mestiere – Il mestiere del cavatore è noto per essere uno dei più duri. Le condizioni di lavoro sono spesso estreme: temperature elevate in estate, freddo pungente in inverno. La fatica fisica è costante e i rischi per la salute sono numerosi, ma attenuati notevolmente con i progressi fatti nelle tecnologie di sicurezza.

Gli attuali cavatori di Ruinas devono affrontare non solo le sfide fisiche del loro lavoro, ma anche le difficoltà economiche e burocratiche che affliggono il settore. Le normative ambientali sempre più stringenti, la concorrenza dei materiali di sintesi e le fluttuazioni del mercato rappresentano ulteriori ostacoli. Tuttavia, la comunità dei cavatori non si arrende.

Giuliano, uno dei titolari della Cava F.lli Frau, racconta che ormai sono 40 anni che fa questo lavoro, assieme al fratello Antonio. Nonostante i suoi 60 anni, Giuliano pensa di continuare fino a quando le forze lo reggeranno. La passione per il suo lavoro aumenta con il passare degli anni, un amore profondo per il mestiere che lo spinge a superare ogni difficoltà e a trasmettere questo patrimonio di conoscenze e valori alle generazioni future.

Le cave sono un simbolo di resilienza e passione. I cavatori, con il loro duro lavoro, continuano a mantenere viva una tradizione secolare, sfidando le difficoltà del presente e guardando con speranza al futuro. È grazie a loro che il patrimonio culturale e storico delle cave può continuare a esistere e a prosperare, offrendo un esempio di dedizione e amore per il proprio lavoro che dovrebbe essere riconosciuto e apprezzato da tutti.

