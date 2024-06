La 5° tappa del Trofeo Coppa Italia Wingfoil al Poetto di Cagliari nel fine settimana

Reduci dagli Oscar della vela, premiati a Genova appena pochi giorni fa per gli splendidi piazzamenti ai campionati mondiali Wingfoil – Oro per Maddalena e Argento per Nicolò – (Nicolò è portacolori del Windsurfing Club), i fratelli Spanu tornano nelle acque del Poetto per la 5° tappa del Trofeo Coppa Italia Wingfoil che si svolgerà nel fine settimana, sabato 1 e domenica 2 giugno. Organizzata dal Wcc con la Ckwi (Classe kiteboarding e wingsport Italia) e la Fiv, la regata sarà anche valida per il Campionato Zonale Wingfoil 2024.Oltre a Nicolò Spanu, il club cagliaritano schiera il maggior numero di atleti. Tra questi Carlo Ciabatti, Andrea Melis, Piero Gessa, Diego Marghinotti, i fratelli Orlowski, Fabrizio Loddo, Eleonora e Giuseppe Tiano, Stefano Balzano.Si segnala anche la presenza del navigatore Gaetano Mura del Circolo Nautico Arbatax, catturato anch’egli dalla più giovane e sempre in crescita delle discipline sportive acquatiche, e di altri iscritti provenienti dall’Eolo Beach Sports e dallo Yacht Club Cagliari. A seconda del vento che soffierà nel Golfo degli Angeli, le ali colorate dei wingfoil voleranno lungo i percorsi scelti dal comitato di regata tra ben 9 differenti opzioni. La partenza della prima prova è prevista sabato alle ore 14:00.

I premi saranno assegnati al primo, secondo e terzo delle seguenti categorie: Open maschile e memminile per l’assoluto, 1° Youth U21 maschile e femminile, 1° Youth U15 maschile e femminile, 1° Master e 1° Grand Master, 1° atleta più giovane; primo, secondo e terzo Campione zonale Wingfoil.