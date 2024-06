“KARMA” dei The Kolors è il brano più ascoltato in radio

“KARMA” dei The Kolors è il brano più ascoltato in radio per la quarta settimana consecutiva. Tutte le classifiche su earone.com.

La classifica EarOne Airplay di questa settimana (disponibile gratuitamente su earone.com) conferma il trend positivo dei brani italiani (8 su 10). “KARMA” dei The Kolors è, per la quarta settimana consecutiva, il brano più ascoltato in radio. Negli ultimi sette giorni è stato trasmesso da 120 emittenti (su 150) ed ha totalizzato 2450 passaggi in onda, in crescita rispetto la scorsa settimana quando le emittenti erano state 118 e i passaggi 2419. Nelle prime dieci posizioni troviamo “Malavita” dei Coma_Cose (secondo posto, +1), “Luna Piena” dei Negramaro (terzo posto, +2), “Peyote” degli Articolo 31 feat. Fabri Fibra e Rocco Hunt (quarto posto, +4), “Paprika” di Ghali (quinto posto, +1), “Puntería” di Shakira e Cardi B (sesto posto, -2), “Storie brevi” di Tananai e Annalisa (nuova entrata al settimo posto), “Femme Fatale” di Emma (ottavo posto, -1), “Melodrama” di Angelina Mango (nono posto, +11) e “Illusion” di Dua Lipa (decimo posto, +1).

Oltre a “Storie brevi” di Tananai e Annalisa (posizione 7) le più alte nuove entrate sono “Una vita fa” di Geolier feat. Shiva (posizione 26) e “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare” di Colapesce e Dimartino (posizione 48).

“Luna Piena” dei Negramaro si conferma al primo posto della classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti e precede anche questa settimana “Altrove” di Ultimo e “Electric” di Darin.

“Shut Up And Dance” di Sophie and The Giants guida la classifica EarOne Airplay Dance. Secondo e terzo posto per “Addicted” di Zerb e The Chainsmokers feat. Ink e “Honey Boy” di Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso feat. Nile Rodgers & Shenseea.

“Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè si conferma al comando della classifica EarOne Airplay Urban. Nuova entrata al secondo posto “Una vita fa” di Geolier feat. Shiva. Terzo posto per “Houdini” di Eminem (+2).

Nessuna novità nei primi due posti della classifica EarOne Airplay Rock. “Eyes Closed” degli Imagine Dragons si conferma al comando e precede “Paradiso” de La Rappresentante di Lista. Guadagna cinque posizioni e si porta al terzo posto “Nowhere To Run” dei Kings of Leon.

“Contigo” di Karol G & Tiësto si conferma al comando della classifica EarOne Airplay Latin e precede “Si no no” di Danny Ocean (secondo posto, +3) e “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” di Bizarrap e Shakira (confermato al terzo posto).

La classifica EarOne Airplay Italiani vede al primo posto “KARMA” dei The Kolors. Secondo e terzo posto per “Malavita” dei Coma_Cose (+1) e “Luna Piena” dei Negramaro (+1).

Tra gli internazionali guida “Puntería” di Shakira e Cardi B. Al secondo e terzo posto della classifica EarOne Airplay Internazionali troviamo “Illusion” di Dua Lipa (+1) e “i like the way you kiss me” di Artemas (+3).

Cambia la leadership della classifica EarOne Airplay TV. Questa settimana al primo posto c’è “Mezzo Rotto” di Alessandra Amoroso feat. BigMama (+11). Guadagna 16 posizioni e si porta in seconda posizione “melodrama” di Angelina Mango. Terzo posto per “Femme Fatale” di Emma (+3).

Primi tre posti confermati nella classifica EarOne Airplay TV Indipendenti per “Luna Piena” dei Negramaro, “Altrove” di Ultimo e “Electric” di Darin.