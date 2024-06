Kama Kama History

La Prima Estate torna a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca.Sabato prossimo, 15 giugno 2024, ci sarà l’evento ”Kama KamaHistory”, presso il Parco BussolaDomani, un omaggio alla storianotturna della Versilia. Alcuni dei dj che hanno fatto la storia delKama Kama, punto di riferimento pioneristico per la musica house evero brand del divertimento, tornano al Lido di Camaiore perriaccenderne lo spirito. Ne abbiamo parlato con Cristiano Cosignani,proprietario con suo padre Luigi del Kama Kama, che per oltre ventianni di vita si è ritagliata un ruolo di spicco nel panorama dellediscoteche anche oltre i confini nazionali.“Grazie Christian per le tue parole. Siamo davvero felici di esserriusciti a portare il KAMA in un contesto di questa grandezza, ed èmotivo di orgoglio poter far parte di un festival importante come LaPrima Estate, accanto ad artisti come Lenny Kravitz, Paolo Nutini,Kasabian, e Jamiroquai, The Chemical Brothers, Lana del Rey (sullostesso palco lo scorso anno). Colgo l’occasione per ringraziare laproduzione del festival D’Alessandro e Galli, leader nazionali nelsettore concerti e intrattenimento, per questa incredibileopportunità. Sarà una grande festa, un’occasione per celebrare lastoria del Kama e del suo splendido pubblico, in uno splendido parco adue passi dal mare come quello di Bussola Domani a Lido di Camaiore,su un mega palco, con un impianto audio ed una scenografia pazzeschi.In consolle ci saranno 4 veri maestri della musica House edelettronica che certamente non hanno bisogno di presentazioni. Nonvediamo l’ora di poter regalare qualcosadi veramente speciale al nostro pubblico. IL KAMA TI AMA ”.