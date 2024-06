Italia-Albania oggi a Euro 2024: orario, come vederla in tv e streaming

(Adnkronos) –L'Italia debutta oggi a Euro 2024. La Nazionale di Luciano Spalletti affronta l'Albania a Dortmund per il match della prima giornata del Gruppo B. Calcio d'inizio alle 21 per la sfida, che sarà trasmessa in diretta tv e streaming. L'Italia, campione d'Europa in carica, è chiamata a fare subito risultato in un girone complesso, con Spagna e Croazia che partono con ambizioni. "Non dobbiamo temere nessuno", dice Spalletti in vista del match del Westfalenstadion. "Non chiediamo ai 60 milioni di italiani di tifare per noi, ma proprio di essere sul rettangolo di gioco con noi. Siamo protagonisti del sogno di ogni italiano che usciva con il pallone sotto il braccio e tornava con la maglia bagnata di sudore e con le ginocchia spaccate. Noi per i nostri connazionali siamo degli eroi, dei giganti, che non possono non mettere tutto dentro la partita. Questo significa crearsi anche una scocca: i giganti e gli eroi non hanno timore di andarsi a giocare una partita di calcio", dice il ct, che scioglie qualche dubbio sulla formazione. "Barella? Si ascoltano le sensazioni e quelli dei medici. I calciatori vogliono sempre giocare, tutto lascia prevedere che sia a disposizione", dice il ct riferendosi al centrocampista dell'Inter. In attacco, spazio a Scamacca: "E' un giocatore completo, sa fare veramente tutto. Devo solo confrontare la sua performance in base a quella degli altri". ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Calafiori, Bastoni; Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Dimarco; Barella, Chiesa; Scamacca. Ct.Spalletti. ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Mitaj; Bajrami, Asllani, Ramadani; Asani, Broja, Hoxha. Ct. Sylvinho. Italia-Albania sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Disponibile anche in streaming tramite app RaiPlay e Sky Go e su NOW. — [email protected] (Web Info)