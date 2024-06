Italia-Albania, le formazioni

(Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Italia-Albania, in campo alle 21 a Dortmund, in un match valido per il gruppo B degli Europei di Germania 2024. Spalletti sceglie Calfiori in difesa e Barella e Frattesi a centrocampo, Scamacca riferimento offensivo. Questi gli 11 iniziali. ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti. ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Ct. Sylvinho. — [email protected] (Web Info)