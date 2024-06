Il Tc Cagliari ride ancora in B1: anche gli uomini al turno decisivo dei play-off. E in Serie C è doppio vantaggio

Cagliari – Per poter vantare due squadre al turno decisivo deiplay-off per la promozione in Serie A2, al Tennis Club Cagliari mancavaun passaggio. Perché il team femminile si era già guadagnato il postochiudendo il proprio girone al comando, mentre i ragazzi avevanoterminato in seconda posizione e così hanno dovuto giocare un turnopreliminare per arrivare alla sfida decisiva. Un obbligo che si ètrasformato in una formalità, perché sui campi in terra battuta diMonte Urpinu la formazione capitanata da Martin Vassallo Arguello eStefano Mocci ha dominato il duello contro i bergamaschi del Tennis ClubTreviglio, chiudendo già al termine dei singolari del mattino. Meritodi quattro vittorie in altrettanti incontri: prima con Nicola Porcu (6-06-1 all’ex “pro” Alberto Brizzi) e lo spagnolo Carlos SanchezJover (6-4 4-6 6-4 ad Andrea Fiorentini), poi con Alberto Sanna e AndreaPicchione. Il primo ha superato per 6-1 6-4 Marco Foglieni, mentre ilsecondo ha chiuso i conti lasciando appena un game a Davide Pontoglio(6-0 6-1), e consegnando al Tc Cagliari il passaggio al turno decisivo.I sardi lo giocheranno nelle prossime due domeniche, con formula diandata e ritorno contro l’Associazione Sportiva Amp di Pavia,vincitrice del Girone 6 del Campionato di B1. Un’avversaria tosta, mache non può fare paura a un team sin qui protagonista di una splendidastagione, con sei vittorie in sette impegni. Per riconquistare la A2manca un ultimo passo: domenica 30 giugno la prima sfida a Cagliari,sette giorni più tardi il ritorno in Lombardia.

La prima domenica dei play-off ha anche definito l’avversaria al

turno decisivo del team femminile capitanato da Carla Lucero e Candela

Bugnon, che attendeva l’esito del duello fra le toscane

dell’Associazione Tennistica Piombinese (Livorno) e le marchigiane del

Tennis Tolentino (Macerata). L’hanno vinto le prime al doppio di

spareggio, guadagnandosi il duello col Tc Cagliari. Domenica 30 giugno

gara uno in Toscana, il 7 luglio il ritorno a Monte Urpinu.

Oltre che in Serie B1, il Tennis Club Cagliari continua a brillare

anche in Serie C, campionato nel quale entrambe le formazioni del

circolo hanno vinto la gara d’andata del turno decisivo dei play-off

promozione. Il team maschile si è imposto per 4-2 a Roma contro la

Michele Montani Tennis Academy, e proverà a difendere il vantaggio la

prossima domenica a Cagliari. La formazione femminile, invece, ha vinto

per 3-1 in casa contro le toscane del Circolo Tennis Piancastagnaio, e

domenica 30 giugno farà visita alle senesi per mettere in cassaforte la

promozione in B2.

Serie B1 maschile – Primo turno play-off promozione

Tennis Club Cagliari b. Tennis Club Treviglio 4-0

Nicola Porcu (C) b. Alberto Brizzi (T) 6-0 6-1, Carlos Sanchez Jover (C)

b. Andrea Fiorentini (T) 6-4 4-6 6-4, Alberto Sanna (C) b. Marco

Foglieni (T) 6-1 6-4, Andrea Picchione (C) b. Davide Pontoglio (T) 6-0

6-1.