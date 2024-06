Il leggendario CPW trio sabato sul palco dell’Auditorium del Conservatorio di Cagliari

La formazione composta da Joy Calderazzo, John Patitucci e Dave Weckl proporrà una serata tra jazz e fusion

E’ un appuntamento da non perdere quello in programma sabato 8 giugno a Cagliari per il XVII CultureFestival, la rassegna di musica e arti che si svolge sotto la direzione artistica del musicista e compositore Simone Pittau.

Alle 21 nell’Auditorium del Conservatorio “G. P. Da Palestrina” arriva la grande musica del CPW trio, formazione che in questi mesi affronta il suo primo tour in Italia ed Europa, composta da Joy Calderazzo (piano), John Patitucci (basso) e Dave Weckl (batteria).

Cosa dire di questo trio? Bastano i loro cognomi, rigorosamente in ordine alfabetico, per provare un brivido e fare salire la pelle d’oca. Joy Calderazzo è uno dei migliori pianisti della sua generazione, con alle spalle la pubblicazione di tredici album come leader. Vanta numerose collaborazioni con eccellenze della musica jazz. I gusti eclettici di John Patitucci gli hanno fatto esplorare tutti i generi musicali come musicista e compositore. Le sue sei registrazioni da solista per la GRP Records e le sue registrazioni successive gli hanno portato due Grammy Awards e oltre quindici nomination ai Grammy. Dave Weckl è considerato uno dei batteristi jazz/fusion più influenti e tecnicamente dotati di tutti i tempi. Vanta collaborazioni con numerosi artisti, fra i quali George Benson, Chick Corea, Paul Simon e molti altri.

Il CultureFestival è realizzato con il contributo di: Ministero della Cultura, Regione autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna.

In collaborazione con: Conservatorio di Musica “G. P. Da Palestrina”.

