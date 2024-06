Il duo Camicia-Girardi apre “Musica d’estate” ad Alghero

Il duo Camicia-Girardi apre “Musica d’estate” ad Alghero, Flauto e pianoforte al Chiostro di San Francesco

Il primo appuntamento con la Stagione concertistica “Musica d’estate” al Chiostro di San Francesco ad Alghero, organizzata dall’Associazione culturale “Amici del Conservatorio-Orchestra filarmonica della Sardegna”, è lunedì 1° luglio alle 21 con il duo composto da Francesco Girardi (flauto) e Pierluigi Camicia (pianoforte). Nel concerto “Viva l’Italia”, un programma completamente dedicato ai compositori nazionali che si apre con la Sonata per flauto e pianoforte di Gaetano Donizetti e prosegue con Divertimento su Tosca di Giacomo Puccini di Serafino Alassio, Cinque preludi per pianoforte solo e Cinque pezzi facili per flauto e pianoforte di Nino Rota, tre temi di Ennio Morricone: Mission-Gabriel’s, C’era una volta il West e Nuovo Cinema Paradiso, Fenesta ca lucive da Piedigrotta 1924 di Mario Castelnuovo-Tedesco per pianoforte solo e, per concludere, Serenata e tango e Cinque pezzi jazz di Francesco Santucci.

Francesco Girardi, già docente di Flauto al Conservatorio di Musica “Piccinni” di Bari invitato dall’allora direttore Nino Rota, si è esibito per le più importanti associazioni concertistiche in Italia e all’estero. Ha fatto parte dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Petruzzelli e altre orchestre italiane. Ha registrato per la RAI e per diverse case discografiche. Docente in numerose masterclass, è spesso componente di giuria in importanti concorsi nazionali e internazionali e commissario ministeriale in concorsi a cattedra.

Pierluigi Camicia, anche lui voluto da Nino Rota al Conservatorio di Bari, ha inciso per le etichette Abegg e Bongiovanni. Già direttore artistico del “Talos Jazz Festival” di Ruvo di Puglia, dal 2003 è direttore artistico della Camerata Musicale Salentina di Lecce. Dal 2007 al 2013 è direttore del Conservatorio “Schipa” di Lecce, nominato per “meritata fama” dal Ministro dell’Università. Suona regolarmente all’estero (oltre mille concerti finora) sia come solista che in formazioni cameristiche, e per importanti Teatri e Associazioni concertistiche in Italia e all’estero.

La Stagione concertistica “Musica d’estate” proseguirà per i mesi di luglio, agosto e settembre con venti diversi appuntamenti, dalla cameristica alla musica corale ai recital operistici. Le prevendite sono attive al complesso monumentale di San Francesco ad Alghero in via Carlo Alberto. Info al numero 3516428081.