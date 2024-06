I giochi da tavolo, un classico per tutte le età

Nonostante l’avvento del digitale, dove pullula l’offerta si giochi d’azione, di casinò online, di slot gratis i giochi da tavolo continuano a riscuotere un grande successo, e sono apprezzati da persone di tutte le età per la loro capacità di stimolare la mente, creare legami sociali e offrire un piacevole ritorno alle interazioni umane dirette. La storia dei giochi da tavolo è ricca e variegata, con le sue radici che si estendono fin nell’antichità, come dimostrano numerosi reperti archeologici e documenti storici.

Uno dei più antichi giochi da tavolo documentati è il Senet, apparso nelle immagini della tomba reale di Merknera, mentre altri giochi antichi sono stati scoperti nella tomba reale di Ur. Sul piano delle fonti storiche, un altro documento prezioso è Il Libro de los juegos, commissionato da Alfonso X di Castiglia, che traduce le regole di vari giochi dall’arabo allo spagnolo, tramandando un insieme di conoscenze che altrimenti sarebbero andate perdute.

Nel corso del Medioevo i giochi da tavolo hanno guadagnato popolarità tra la nobiltà europea come forma di socializzazione e terreno per allenare capacità strategiche. L’industrializzazione e la produzione di massa nel XIX secolo ne hanno poi facilitato la diffusione a un pubblico più ampio, segnando l’inizio dell’era moderna dei giochi da tavolo.

Monopoli

Monopoli è molto più di un semplice gioco da tavolo: è un’icona culturale che dal 1935 – anno in cui è stato commercializzato nella sua forma attuale da Parker Brothers – ha intrattenuto milioni di famiglie in tutto il mondo. Le sue origini, tuttavia, risalgono al 1904, quando Elizabeth Magie crea The Landlord’s Game“, un gioco progettato per criticare l’accumulo monopolistico di ricchezza. Durante la Grande Depressione, quel gioco viene sviluppato e alterato fino ad arrivare alla sua forma attuale, conoscendo da subito un successo strepitoso.

Come tutti sanno, il cuore del gioco sta nell’acquisto e nella vendita di proprietà immobiliari, nella costruzione di case e alberghi e nella gestione delle proprie finanze mentre si cerca di mandare in bancarotta gli avversari. Uno degli aspetti più affascinanti di Monopoli è la varietà di edizioni speciali che create nel corso degli anni: dalle città famose ai film di successo, ai temi sportivi e via dicendo. Non meno importante è la presenza del gioco nei tornei: competizioni ufficiali si tengono in tutto il mondo, e hanno trasformato questo gioco in una specie di sport, con seguaci devoti che studiano strategie avanzate e scenari inediti.

Risiko!

Altra superstar dei giochi da tavolo, noto in alcune versioni internazionali come Risk, è un celebre gioco da tavolo di strategia militare che invita i giocatori a impegnarsi in battaglie epiche per il controllo del mondo. Creato dal regista francese Albert Lamorisse nel 1957, si chiamava originariamente La Conquête du Monde, ed è diventato appunto Risk quando fu adottato e prodotto, di nuovo, da Parker Brothers negli Stati Uniti. La versione italiana, chiamata Risiko!, presenta alcune variazioni rispetto alla versione originale.

Il gioco si svolge su una mappa del mondo divisa in 42 territori, raggruppati in sei continenti. L’obiettivo è semplice: i giocatori devono estendere i loro eserciti, attaccare gli avversari e conquistare i territori nemici, mentre cercano di difendere i propri da invasioni esterne. La vittoria si ottiene quando si raggiungono tutti gli obiettivi stabiliti dalle carte scelte all’inizio del gioco.

Risiko! combina elementi di strategia con una buona dose di fortuna affidata al lancio dei dadi. L’equilibrio tra controllo e casualità rende ogni partita imprevedibile ed emozionante, poiché anche il giocatore in posizione di svantaggio può sperare in un rovesciamento di fortuna. Le alleanze temporanee e i tradimenti fanno spesso parte del gioco, e aggiungono un ulteriore livello di interazione sociale e di negoziazione. Il gioco non è famoso soltanto per la sua capacità di intrattenere, ma viene considerato un valido strumento educativo per insegnare strategia di base e pensiero critico. Per questo, continua ad attrarre nuove generazioni di strateghi.

Cluedo

Noto negli Stati Uniti come Clue, è un famoso gioco di deduzione creato nel 1943 da Anthony E. Pratt e lanciato poi nel 1949. Ambientato in una vitta chiamata Tudor, prevede che i giocatori indaghino sull’omicidio del Dr. Black. Attraverso deduzione e raccolta di indizi nelle varie stanze della villa, i giocatori formulano ipotesi su assassino, arma e luogo del delitto, cercando di smascherare il colpevole.

Cluedo è un gioco che premia il pensiero critico e la capacità di dedurre le informazioni dagli indizi disponibili. Ogni giocatore deve infatti tenere traccia delle ipotesi e delle risposte degli avversari, spesso sotto forma di note dettagliate. La strategia può includere tecniche per indurre gli avversari in errore o per ottenere informazioni cruciali senza rivelare troppo agli altri. Per questa sua caratteristica è diventato un fenomeno culturale, espandendosi ben oltre il formato originale del gioco da tavolo. È stato infatti adattato in numerosi formati, inclusi film, serie televisive, libri e anche giochi video.

Trivial Pursuit

Creato nel 1979 da Scott Abbott e Chris Haney, è diventato un classico dei giochi di società che testano la conoscenza generale con domande su vari argomenti, spaziando da temi di cultura pop ad argomenti cari al sapere accademico. Il tabellone del gioco è diviso in spicchi colorati, ognuno dei quali rappresenta una categoria (Geografia, Intrattenimento, Scienza, e così via). I giocatori muovono i loro pedoni e rispondono alle domande per collezionare triangolini colorati. Il gioco culmina quando un giocatore raccoglie tutti i triangolini corrispondenti a una categoria e risponde correttamente a una domanda finale al centro del tabellone.

Sicanium

Chiudiamo questa rassegna con un gioco a tema Sicilia: Sicanium. Si tratta di un autentico viaggio nella storia e cultura dell’isola, che spazia dall’antichità all’età moderna. I giocatori assumono i ruoli delle civiltà che nel corso della Storia hanno guidato la Sicilia: Greci, Romani, Saraceni e Normanni, ciascuna con abilità uniche che rispecchiano le loro eredità culturali. Il tabellone del gioco mappa dettagliatamente l’isola dividendola in regioni da conquistare e gestire attraverso strategia, diplomazia e gestione delle risorse. L’obiettivo è espandere il dominio territoriale accumulando punti vittoria.