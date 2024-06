I buoni pasto Coverflex arrivano nei Supermercati Coop di Sardegna: siglata una partnership per ampliare la rete di spendibilità

I buoni pasto Coverflex arrivano nei Supermercati Coop di Sardegna

La partnership punta a fornire un servizio supplementare non solo ai clienti regolari della catena dei Supermercati Coop di Sardegna, ma anche a facilitare coloro che sceglieranno l’isola come destinazione delle prossime vacanze estive, consentendogli di non rinunciare alla comodità dei buoni pasto.

Giugno 2024 – Coverflex (https://www.coverflex.com/it), startup di welfare aziendale specializzata in retribuzione flessibile, e COOP Master CCNO Supermercati di Sardegna (https://www.coopsardegna.it/), centro distributivo regionale del Gruppo Coop, presente con 79 punti vendita sul territorio sardo, annunciano una partnership che ha l’obiettivo di ampliare ulteriormente il network di accettazione della Coverflex Voucher Card, offrendo un servizio aggiuntivo ai clienti dei punti vendita.

I clienti che beneficiano di Buoni Pasto Coverflex possono già da subito utilizzare questo metodo di pagamento in 18 punti vendita della società Supersardissimi srl, che darà il via al progetto, sperimentando una nuova modalità di acquisto comoda e veloce. Il pagamento, infatti, avverrà in un’unica transazione semplicemente appoggiando la carta sul POS, e consentirà di combinare buoni pasto e crediti extra pre-caricati sulla propria Coverflex Card.

L’accordo dà risalto agli obiettivi di Coverflex, il cui intento è quello di allargare quanto più possibile la rete di spendibilità dei suoi Buoni Pasto, permettendo ai possessori della Coverflex Card di utilizzare i propri voucher in qualsiasi regione d’Italia. In questo senso, dunque, la collaborazione con Coop Sardegna consente all’azienda di avvicinarsi agli utilizzatori presenti e futuri sull’Isola e a quelli che la frequentano per lavoro o nel proprio tempo libero, come ad esempio durante le vacanze estive. Allo stesso modo, i punti vendita Coop Sardegna dislocati nella Regione scelgono di adottare una soluzione che rispecchia i princìpi dell’insegna Coop, da sempre impegnata a garantire ai propri clienti prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi, senza però rinunciare alla trasparenza e all’innovazione. Insieme, Coverflex e Coop Sardegna offriranno una soluzione interamente digitale ai consumatori, ma totalmente sostenibile per la GDO, grazie alle commissioni azzerate sui Buoni Pasto Coverflex, contribuendo inoltre a influenzare positivamente l’economia regionale e locale.

La collaborazione con Coop Sardegna fa seguito all’accordo stipulato recentemente tra Coverflex e PENNY, noto discount alimentare

Nel lungo periodo, l’obiettivo è quello di continuare ad allargare la rete di spendibilità dei Buoni Pasto Coverflex, rispondendo a tutte le diverse necessità degli utilizzatori.

“Garantire che buoni pasto e welfare aziendale siano accessibili e facilmente spendibili per i lavoratori, e allo stesso tempo economicamente sostenibili per le catene di distribuzione, è parte della nostra missione in Coverflex – afferma Francesca Pedroni, Head of Network di Coverflex, che prosegue – Questa collaborazione chiave con i Supermercati Coop di Sardegna ci consente di assicurare agli utenti dell’Isola la possibilità di utilizzare i propri benefit nel loro supermercato di fiducia e conferma il nostro impegno nel rendere l’accettazione della Coverflex Card capillare in tutte le regioni d’Italia, garantendo che ciascun beneficiario goda di un’esperienza di utilizzo del proprio budget welfare semplice, trasparente e innovativa”.

“Operazioni di questo genere, inoltre, hanno una valenza importante anche dal punto di vista del turismo e dell’economia locale, perchè permettono di estendere l’utilizzo dei buoni pasto anche al periodo delle vacanze: molti italiani sceglieranno di visitare la Sardegna durante le ferie estive, da sempre una meta molto gettonata, e coloro che sono abituati ad utilizzare la propria Coverflex Voucher Card potranno continuare a farlo comodamente nei punti vendita Coop della regione”, conclude Pedroni.

“La partnership sviluppata tra Coverflex e Supermercati COOP Di Sardegna rappresenta una significativa opportunità di sviluppo che contribuirà a migliorare l’esperienza d’acquisto dei consumatori che, sempre più numerosi, potranno scegliere i nostri negozi partner per effettuare la propria spesa in una logica di omnicanalità”, afferma Simone Perra, Direttore Generale di Sardegna Più srl.