Hope – E’ Uscito Il Nuovo Singolo “Pagina Rossa”

Hope – E’ Uscito Il Nuovo Singolo “Pagina Rossa”. Pagina rossa è il nuovo singolo di HOPE (Nadir Music), un brano già disponibile online, che nasce in un momento un po’ caotico della vita dell’artista, in un momento di riflessione personale.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=72nifd1hw6I

A differenza della prima canzone -spiega la cantautrice- “Pagina rossa” parla di come ho voluto conoscermi, conoscere e capire anche un po’ l’universo e la psiche maschile.

La canzone è giocosa e apre le porte all’estate. Se ascoltata bene si capisce come io prenda in giro anche me stessa e ironizzi su certi comportamenti e contesti.

Va presa in modo leggero e spensierato. Vuole far capire che le donne possono essere libere sessualmente quanto gli uomini, senza dover essere giudicate.

Il brano porta le firme di Hope e Roberta Giallo, che ne ha curato anche la produzione insieme a Gianluca Gadda (Mix & Master: Gianluca Gadda / Red Pill Studio Bologna). Il videoclip è stato girato a Bologna, per la regia di Isotta Tomazzoni.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/5WAwlxydAcSMaOOxt2HxVW

Mariagiulia Mondini, in arte HOPE, è nata a Faenza e vive in un paesino in provincia di Ravenna, Fusignano. Cantautrice, classe 2000, all’età di 3 anni rimane su una sedia a rotelle a causa di un incidente d’auto.

La sua nuova condizione la porta a percepirsi diversa dagli altri e per questo, dice, “non mi sono mai accettata; ma con la musica mi sono sentita per la prima volta libera dai pregiudizi e capace di trasmettere tutte le mie emozioni, di amarmi per quella che sono”.

Con le sue canzoni vorrebbe arrivare al cuore delle persone e creare un legame profondo con chi ascolta, anche grazie alla sua particolarissima voce, capace di toccare note basse e profonde, con intensità timbrica e emotiva.

Ha scelto “Hope” come nome d’arte, perché la speranza, rivela, “mi ha sempre dato la forza per superare ogni ostacolo e momento buio della mia vita.

“Hope ha iniziato a studiare canto a 5 anni e ha già partecipato a numerosi concorsi (Tour music fest, XFactor, Una voce per l’Europa etc).

L’anno scorso, aprendo un suo concerto, ha conosciuto la cantautrice e produttrice Roberta Giallo, con cui sta attualmente lavorando ad un concept-EP, in cui darà vita musicale alle pagine del suo diario, trasformandole in canzoni.

Il brano è accompagnato anche da un videoclip ufficiale la cui regia è stata affidata ad Isotta Tom da un’idea di Roberta Giallo.

Il brano è stato scritto da Mariagiulia (in arte “Hope”) e Roberta Giallo

Produzione: Roberta Giallo.

Arrangiamenti: Roberta Giallo & Gianluca Gadda

Mix & Master: Gianluca Gadda

Label manager: Federico Gasperi per Nadir Music S.r.l.