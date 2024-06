Harry e Meghan, crolla popolarità dei duchi di Sussex: il sondaggio YouGov

(Adnkronos) – Un nuovo sondaggio di YouGov sul livello di popolarità dei membri della famiglia reale mostra che il principe Harry e Meghan Markle sono "drammaticamente caduti in disgrazia" presso il pubblico. Il crollo dell'indice di gradimento dei Sussex fra i sudditi sarebbe iniziato a partire dalle dimissioni del duca e della duchessa dalla carica di reali lavoratori nel 2020. Secondo il sondaggio, solo il 31% del pubblico britannico ha affermato di vedere Harry in una luce favorevole e solo il 26% degli intervistati ha espresso risposte positive nei confronti di Meghan. "È il più grande crollo di popolarità nella storia", ha detto all'Express l'esperta reale Hilary Fordwich . "Per essere stato il più popolare della famiglia reale dopo la regina, Harry è ora appena sopra il principe Andrea." —internazionale/ [email protected] (Web Info)