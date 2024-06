Guida Bio Selezione Vini 2025

Un Riconoscimento Per Le Aziende Che Costruiscono Il Futuro Del Vino

Biologico

Il 5 luglio la deadline per partecipare alla sesta edizione

Mentre il settore del vino bio in Italia vive un momento di grande

fermento – con oltre 135.000 ettari dedicati alla viticoltura

biologica e un mercato che sfiora i 9 miliardi di euro annui – Guida

Bio si sta preparando a premiare le eccellenze del panorama vinicolo

green del 2025 e il tempo stringe: venerdì 5 luglio è la data ultima

per le aziende per candidarsi alla sesta edizione.

I dati parlano chiaro. In un momento di difficoltà per l’intero

comparto agricolo, il vino biologico emerge come faro di speranza,

rappresentando la punta di diamante della transizione agroecologica:

secondo Wine Monitor, ben un consumatore su due sceglie etichette bio

certificate, dimostrando una crescente sensibilità verso la qualità,

la sicurezza e il rispetto dell’ambiente. E proprio l’Italia, con

oltre il 21% del vigneto destinato alla produzione di vino biologico, si

posiziona sempre più come leader internazionale nel mondo della

viticoltura sostenibile.

In questo scenario in evoluzione, Guida Bio Selezione Vini 2025,

l’unica dedicata esclusivamente ai vini derivanti da agricoltura

biologica certificata e/o in conversione, si distingue come uno

strumento indispensabile per orientarsi nel panorama del vino biologico

italiano. La guida, curata da Antonio Stanzione e edita da Rubbettino

Editore, offre una selezione rigorosa delle migliori etichette

provenienti da tutto il Paese, frutto di un’attenta degustazione alla

cieca condotta da un panel di esperti.

Le aziende selezionate riceveranno una valutazione da 2 a 5 foglie e

avranno inoltre la possibilità di ottenere il prestigioso

riconoscimento della Foglia d’Oro, riservato alle eccellenze assolute:

un attestato che premia la qualità e l’impegno profuso nella produzione

biologica.

“Guida Bio non si limita a recensire i vini”, afferma il Direttore

Stanzione, “ma racconta anche le storie e le sfide delle aziende

protagoniste, valorizzando il legame con il territorio e la passione per

la viticoltura sostenibile. Un viaggio affascinante alla scoperta

dell’anima del vino bio italiano, non solo per promuoverne la cultura,

ma anche per tutelare l’ambiente e il patrimonio per le generazioni

future.”

Entro venerdì 5 luglio, dunque, le aziende vitivinicole biologiche e/o

in conversione avranno l’opportunità di candidarsi alla Guida Bio

2025. Diventare parte di questa pubblicazione unica significa non solo

veder riconosciuti la propria eccellenza e i propri sforzi per

rispettare l’ambiente, ma anche far parte di una rete di produttori

che stanno plasmando il futuro del vino bio italiano.

Per info: [email protected]

www.guidabio.it

Antonio Stanzione, Direttore Guida Bio