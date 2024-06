Greta Spreafico, riaperto il caso: nuovo indagato per omicidio

(Adnkronos) – La procura di Rovigo nei giorni scorsi ha riaperto il caso di Greta Spreafico, la donna comasca scomparsa da Porto Tolle in provincia di Rovigo due anni fa in circostanza misteriose: c’è un fascicolo con un nuovo indagato su cui vige il massimo riserbo. Le ipotesi per cui si procede sono omicidio e occultamento di cadavere e si potrebbe configurare l'ennesimo caso di femminicidio in Veneto. Nei giorni scorsi era stato ritrovato un corpo semi decomposto e privo di parte degli arti inferiori in una spiaggia del Delta del Po e si pensava potesse trattarsi proprio della donna, ma solo un'autopsia lunga e complessa di cui non si hanno ancora i risultati potrebbe confermarlo, perché l’ipotesi era stata subito scartata. — [email protected] (Web Info)