Greensun: espansione commerciale in Sardegna

Bagnolo in Piano (RE), 05 giugno 2024 –, azienda che opera nel settore delle rinnovabili, specializzata nella distribuzione di prodotti e soluzioni nel segmento fotovoltaico, è lieta di

Questo significativo passo è un segnale di impegno continuo di Greensun, nel portare soluzioni innovative nel campo dell’energia solare a una Regione dinamica e in crescita come la Sardegna.

La presenza in Sardegna permetterà ai professionisti del settore di accedere a un’ampia gamma di prodotti fotovoltaici di alta qualità, tra cui pannelli solari ad alte prestazioni, inverter affidabili e sistemi di storage avanzati. Inoltre, offriremo un servizio clienti dedicato e consulenza tecnica per supportare le esigenze specifiche dei clienti in Sardegna.

Massimiliano Cocconi, Socio titolare e Direttore Commerciale, ha dichiarato: ” L’espansione commerciale di Greensun in Sardegna è un passo importante per favorire la transizione verso un futuro energetico sostenibile nella Regione. Siamo entusiasti di collaborare con i professionisti locali e contribuire allo sviluppo dell’industria fotovoltaica, fornendo soluzioni affidabili e all’avanguardia.”

L’11 giugno 2024 si terrà a Cagliari a partire dalle 17:00 c/o Palazzo Doglio, l’evento di inaugurazione e la presentazione del progetto di sviluppo.

Chi è Greensun

Società fondata nel 2008 che da oltre 16 anni, promuove e sostiene la rivoluzione energetica, offrendo soluzioni di Risparmio Energetico, Fotovoltaico, Smart Technologies, E-mobility, Climatizzazione e Riscaldamento. I valori che contraddistinguono l’azienda verso i suoi stakeholder sono: affidabilità, flessibilità, etica professionale, trasparenza e responsabilità. L’azienda ha intrapreso un percorso di crescita e di investimenti che oggi, la conferma tra i principali player del mercato nazionale. Il 2023 si è concluso con un fatturato Italia 2023 di 200 mln € e con le filiali Romania e Slovenia pari a 258 mln €, un organico di più di 30 persone di diverse nazionalità, una logistica integrata di 9.000 mq con più di 2 mln di pezzi spediti.