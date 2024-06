Grande Successo per la Festa del Sacro Cuore a Oristano

Si è conclusa domenica sera la Festa del Sacro Cuore a Oristano, un evento che ha visto un’affluenza straordinaria di spettatori, superando ogni aspettativa degli organizzatori. Grazie al prezioso contributo di numerosi collaboratori dele sponsor, la manifestazione, di, si è svolta in un clima di serenità e sicurezza., si sono dichiarati estremamente soddisfatti del successo ottenuto, evidenziando come, pur aspettandosi una buona partecipazione, non avrebbero mai immaginato un’affluenza così massiccia.

Il Comitato Sacro Cuore, con il sostegno del Comune di Oristano, della Pro Loco di Oristano e di vari sponsor, ha organizzato un programma ricco e variegato di eventi civili, tutti con ingresso gratuito. La comunità parrocchiale del Sacro Cuore ha dimostrato ancora una volta la sua vitalità e il suo ruolo centrale come luogo di ritrovo e di iniziative culturali durante tutto l’anno.

La manifestazione ha preso il via venerdì 14 giugno con il concerto di Victoria Hyde, celebre cantante, musicista e conduttrice radiofonica di m20. Hyde è conosciuta per le sue collaborazioni con artisti internazionali ed ha entusiasmato il pubblico con la sua voce potente e carismatica. Successivamente, il DJ e produttore Sonik ha intrattenuto gli spettatori con la sua musica coinvolgente, facendoli ballare con grande energia. Durante la sua performance, il DJ Sonik ha commosso tutti con un toccante omaggio a Poppi, una persona molto amata nel quartiere, recentemente scomparsa.

Sabato 15 giugno, il maxi schermo ha trasmesso la partita Italia vs Albania, un momento di unione e condivisione per tutti i presenti, seguito dal concerto “Voglio Tornare Negli Anni ’90”. Questo evento ha visto sul palco una serie di artisti che hanno riportato in vita i successi degli anni ’90, creando un’atmosfera nostalgica e festosa. Il pubblico, composto da persone di tutte le età, ha potuto rivivere i ritmi e le melodie di un decennio indimenticabile.

Domenica 16 giugno è stata la volta dei Max Mania 883, Tribute Band ufficiale degli 883, che hanno reso omaggio alla leggendaria band degli anni ’90 con una performance straordinaria. Ogni canzone è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha cantato a squarciagola i grandi successi di Max Pezzali. La serata è proseguita con il DJ set di Mario Fargetta, uno dei DJ più iconici d’Italia, noto per le sue hit dance che hanno dominato le classifiche negli anni ’90 e 2000. La sua abilità nel mixare i brani ha tenuto tutti in pista fino a tarda notte, trasformando il campo sportivo in una grande discoteca all’aperto.

Le celebrazioni religiose, iniziate il 5 giugno con le Novene al Sacro Cuore, si sono concluse il 13 giugno. Ogni giorno sono state celebrate le Sante Messe alle ore 8:30 e 18:30, momenti di raccoglimento e preghiera per tutta la comunità.

La Solennità del Sacro Cuore, il 14 giugno, ha visto diverse Sante Messe festive, culminate nella funzione delle 18:30, presieduta dal Vescovo Generale Monsignor Roberto Caria. La mattina dello stesso giorno, l’iniziativa “Salva Una Vita Dona il Sangue” ha registrato una grande partecipazione di donatori, confermando il forte spirito di solidarietà della comunità.

Il 15 giugno, la Memoria del Cuore Immacolato di Maria è stata celebrata con una splendida infiorata e una preghiera nella piazza alle 9:30, seguita da un pranzo solidale alle 13:00.

Domenica 16 giugno, oltre alle consuete Sante Messe, la processione solenne ha percorso le vie principali del quartiere, raccogliendo un gran numero di fedeli lungo il tragitto e confermando l’importanza di questo evento per la comunità.

La Festa del Sacro Cuore di Oristano si è dimostrata un appuntamento imperdibile, capace di fondere fede, aggregazione e solidarietà in una celebrazione unica. Per i fedeli della parrocchia, questa festa rappresenta ogni anno un momento di ritrovo e di rinnovamento della devozione, ma anche un’occasione per vivere insieme momenti di gioia e condivisione.

Il quartiere del Sacro Cuore ha sempre avuto come obiettivo primario il connubio tra fede e aggregazione, promuovendo iniziative culturali durante tutto l’anno. Gli artisti, con le loro performance travolgenti, hanno reso indimenticabile ogni serata, mentre il grande palco nel campo sportivo ha ospitato momenti di pura magia. La frenesia in campo, con mani alzate, salti e balli, ha dimostrato ancora una volta la capacità della musica di unire le persone e creare ricordi indelebili.

La Festa del Sacro Cuore è stata un trionfo di partecipazione e gioia, un evento che ha saputo celebrare la tradizione con uno sguardo moderno e coinvolgente. Un ringraziamento speciale va a tutti i collaboratori, ai soci del Comitato, agli sponsor, ma soprattutto alla Parrocchia del Sacro Cuore, per la riuscita di questo straordinario successo. “Abbiamo lavorato parecchio per la riuscita di questa manifestazione – dichiara Andrea Carta – ma siamo orgogliosi che la riuscita sia andata oltre le nostre migliori aspettative; non mancate ai prossimi appuntamenti, per continuare a vivere insieme momenti di fede, musica e solidarietà “.

Estratti i numeri della lotteria. Questi i numeri con i premi:

Michele Vacca