Giraffa afferra bimba durante il safari, attimi di paura in Texas – Video

(Adnkronos) – Attimi di paura durante un safari in Texas, dove una giraffa ha afferrato una bambina di due anni che si trovava a bordo di un pickup, sollevandola in aria per diversi secondi. L'incidente si è verificato al Fossil Rim Wildlife Center di Glen Rose. Secondo quanto riportano i media locali, la bimba era sul retro del camioncino di suo padre, quando un esemplare si è avvicinato al loro veicolo. La piccola e sua madre hanno iniziato a dare da mangiare alla giraffa quando questa improvvisamente ha afferrato la maglietta della bambina e l'ha sollevata in aria. "Ci siamo fermati per dare da mangiare alle giraffe, e mi sono voltato per guardare fuori dal finestrino. Improvvisamente ho visto la giraffa che si è avvicinata, l'ha afferrata, e non l'ho più vista", ha raccontato il padre a KWTX . Fortunatamente, l'animale ha lasciato andare quasi subito la bimba, facendola cadere tra le braccia della mamma. Paisley non è rimasta ferita dopo il suo incontro ravvicinato con una giraffa. Successivamente, suo padre le ha comprato una giraffa giocattolo al negozio di souvenir, così ricorderà per sempre l'esperienza. E avrà anche un video dell'incidente, registrato da una famiglia nella macchina dietro di loro. —internazionale/ [email protected] (Web Info)