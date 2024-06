Giornata Internazionale contro l’abuso e il traffico di stupefacenti

Giornata Internazionale contro l’abuso e il traffico di stupefacenti, Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga organizza

una conferenza per far conoscere La Verità sulla Droga

Il prossimo 26 giugno, in tutto il mondo, sarà celebrata la Giornata Internazionale Contro l’Abuso e il Traffico di Stupefacenti indetta dalle Nazioni Unite. L’abuso di queste sostanze passa prevalentemente per la lacuna di informazioni che ci sono in merito all’argomento droga, senza parlare di quanto venga sminuito il potenziale distruttivo delle stesse già dal momento in cui le attività di prevenzione scarseggiano. Per questo motivo la Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga, nella serata di mercoledì 26 giugno alle 18:00, presso i locali della Chiesa di Scientology della Sardegna, in via del Fangario 27 a Cagliari, terrà una conferenza dal titolo “La Verità sulla Droga”.

Sarà aperta al pubblico e ovviamente gratuita e prevede, come parte dei lavori, la testimonianza diretta di ex-consumatori. L’esperienza dei volontari della Fondazione ha portato alla consapevolezza che le informazioni che circolano in merito agli stupefacenti sono esigue, non vanno dritte al dunque e non fanno veramente capire in quale vicolo cieco si vada a finire quando si fa uso di stupefacenti. Per questo le testimonianze dirette, i fatti vissuti in prima persona, sono uno strumento che conduce ad una comprensione immediata e soggettiva di quanto la droga possa distruggere la vita delle persone, non solo quella del consumatore, ma anche di chi cerca di stargli vicino.

“L’arma più efficace contro la droga è l’istruzione” disse il fondatore della religione di Scientology L. Ron Hubbard. Ispirati da queste parole, i volontari della Fondazione si adoperano con attività di prevenzione e, per celebrare al meglio questa giornata internazionale, mentre a Cagliari andrà in scena questa conferenza, continueranno con la distribuzione di materiale informativo a Nuoro e Sana Teresa di Gallura mentre nei giorni scorsi centinaia di cittadini sono già stati contattati a Serramanna nella serata di giovedì 20 giugno.