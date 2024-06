Gaza, raid su scuola Nazioni Unite: “27 morti”. Israele: “Era comando di Hamas”

(Adnkronos) – Un attacco aereo israeliano contro una scuola delle Nazioni Unite piena di centinaia di sfollati nel centro di Gaza avrebbe ucciso almeno 27 persone. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato il attacco contro la scuola dell'Unrwa che ospitava un "complesso di Hamas". Giornalisti locali hanno riferito alla Bbc che un aereo da guerra israeliano ha lanciato due missili contro le aule all'ultimo piano della scuola nel campo profughi di Nuseirat. L'ufficio stampa di Hamas ha affermato che almeno 27 persone sono state uccise e ha accusato Israele di aver commesso un "orribile massacro". Fonti giornalistiche locali riportano l'uccisione di almeno 32 persone. Ambulanze e squadre di soccorso hanno portato i feriti e i morti in un ospedale vicino. I filmati sui social media hanno mostrato aule distrutte e cadaveri avvolti in sudari in un obitorio. Ismail al-Thawabta, direttore dell'ufficio stampa di Hamas, ha respinto le affermazioni di Israele secondo cui la scuola delle Nazioni Unite aveva nascosto un posto di comando di Hamas. Le forze di difesa israeliane hanno affermato che i jet hanno condotto un "attacco preciso su un complesso di Hamas incorporato all'interno di una scuola dell'Unrwa nell'area di Nuseirat". La dichiarazione dell'Idf afferma di aver "eliminato" i "terroristi" di Hamas e della Jihad islamica che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre nel sud di Israele, quando circa 1.200 persone sono state uccise e altre 251 prese in ostaggio. L'esercito israeliano ha affermato di aver adottato misure prima dell'attacco aereo per "ridurre il rischio di danneggiare i civili non coinvolti". —internazionale/ [email protected] (Web Info)