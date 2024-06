Fuori il video del nuovo singolo di leomeconi “supergelosa”

Fuori il video del nuovo singolo di leomeconi “supergelosa” già in radio e disponibile su tutte le piattaforme e store digitali (Zero4leo Music / The Orchard).

«Con un ritornello catchy ed una produzione che gira intorno alla linea del basso suonato da me, “supergelosa” è un brano che segue il fil rouge di “guastafeste“ – afferma leomeconi – cosa succede quando un rapporto si complica? La fiducia viene meno, manca il coraggio di staccare la spina, ma ormai è troppo tardi e i baci non fanno più effetto. Quando un vaso si rompe è rotto per sempre. “supergelosa” è un brano pop da cantare in spiaggia davanti a un falò pur trattando un argomento delicato come le difficoltà che spesso si vivono nelle relazioni personali.»

Qui il video: https://youtu.be/Kopnw21LEUw

Il video che si ispira visivamente ai classici del cinema estivo, girato sulla riviera romagnola al Lido di Savio / Cervia, mostra la spensieratezza di leomeconi con la partecipazione, tra gli altri, in veste di amici, dei LOAD che con lui oltre a suonare live, passano diversi momenti di vita insieme. La regia è di Alessio Sansone leomeconi, all’anagrafe Leonardo Meconi nato a Bologna il 13-05-2004, è un cantautore e chitarrista ed ha all’attivo due album, “I’ll Fly Away” (2019) e “Lato A Side B” (2021). Ha partecipato a X-Factor 2020 ed è stato finalista al Festival di Castrocaro 2021. Nel 2022, dopo aver partecipato come artista invitato al Ferrara Buskers Festival, inizia a collaborare con il produttore irlandese multiplatino Don Mescall, registrando a Quivvy (Irlanda) il suo prossimo album. Nel frattempo, dà vita al progetto LOAD, formando una band nata sui banchi di scuola che lo accompagna durante i live tra il 2022 e il 2023. leomeconi & LOAD è il progetto che porta sul palco con il proprio repertorio originale arricchito di alcune cover dei suoi artisti preferiti. A luglio 2023 termina gli studi al liceo musicale Lucio Dalla di Bologna e partecipa alle Clinics di Umbria Jazz; al termine viene convocato per una audition che lo porta a vincere una borsa di studio per 4 anni al Berklee College of Music di Boston. In attesa della pubblicazione dell’album prodotto in Irlanda, leomeconi decide di far uscire i brani più amati dai fan durante i suoi live. A dicembre 2023 viene pubblicata la versione studio de “La notte più bella“, a marzo 2024 il singolo “guastafeste feat. LOAD” e il 14 giugno ha pubblicato “supergelosa” brano in cui si tratta delle dinamiche nelle relazioni personali.

