Filming Italy Sardegna Festival 2024: lo speciale su RAI 1

Lo speciale sul Filming Italy Sardegna Festival 2024 condotto da Tiziana Rocca da Santa Margherita di Pula (Cagliari), mercoledi’ 17 luglio in seconda serata su rai1

Andrà in onda mercoledì 17 luglio in seconda serata su RAI1, lo speciale dedicato al Filming Italy Sardegna Festival, evento ideato e condotto dache si è tenuto dal 20 al 23 giugno nella splendida cornice di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

Tra film e anteprime assolute, tantissime le star internazionali che hanno calcato il palco della manifestazione: Brie Larson, Colman Domingo, Bo Derek, Rosario Dawson, Matt Bomer, Patricia Arquette, Harvey Keitel, Katie Holmes, Ioan Gruffudd, Dolph Lundgren, John David Washington, Alexandra Daddario, Gemma Arterton, Carla Gugino, Iain Glen solo per citarne alcuni.

E moltissimi anche gli ospiti in rappresentanza del cinema italiano: oltre alla madrina di questa edizione Ambra Angiolini, anche Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Neri Marcorè, Caterina Guzzanti, Massimo Ghini, Corrado Guzzanti, Antonio Catania, Giampaolo Morelli, Pio & Amedeo, Ludovica Martino, Lillo, Edoardo Pesce, Aurora Giovinazzo, Giulio Beranek. Tra le esibizioni live on stage, invece, ad incantare il pubblico le voci di Dolcenera, Bianca Atzei e Veronica Perseo.