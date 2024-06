“Festival Internazionale della Sostenibilità – Giardini Aperti 2024”

“Festival Internazionale della Sostenibilità – Giardini Aperti 2024”. Al Parco Monte Claro di Cagliari va in scena la tutela ambientale con la nuovissima edizione.

Dal 28 giugno al 1°luglio, spettacoli, mostre, libri e proiezioni nella manifestazione organizzata da Abaco Teatro

Natura e arti varie ancora una volta si incontrano nella diciassettesima edizione del “Festival Internazionale della Sostenibilità – Giardini Aperti 2024” organizzato da Abaco Teatro, sotto la direzione artistica di Rosalba Piras, per più di un mese di programmazione diffusa tra Cagliari e hinterland.

Le prime quattro date da segnare in agenda hanno come scenario spontaneo il Parco di Monte Claro dove venerdì 28 giugno partono i primi appuntamenti. Apertura del Festival alle ore 18.00 con la mostra fotografica di Giorgio Russo “SEGNI E SEGNALI”, tutta dedicata alle emergenze ambientali della Sardegna.

Dalle narrazioni per immagini alla scrittura, seguono gli incontri letterari coordinati da Giuseppina Ragucci con gli scrittori Antonello Verachi che presenta il volume “L’UOMO COI BAFFI DI VETRO” e Laura Sini con il suo romanzo “VIVIMI COSI”, nella Sala Lilliu della Biblioteca Emilio Lussu, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Monte Claro.

Versi e parole che prendono poi vita e vigore nello spettacolo “ALCHIMIE DELL’ANIMA”di Abaco Teatro, con Rosalba Piras e Tiziano Polese, che chiude la serata.

Il Festival prosegue sabato 29 giugno alle ore 18.00, sempre nella Sala Lilliu della Biblioteca Emilio Lussu, con la presentazione del libro “VOLEVO ESSERE CAINO” di Anna Steri che dialoga con Giuseppina Ragucci e col pubblico, sui risvolti più oscuri dell’adolescenza.

Letture a cura dell’attore Claudio Salvi. In conclusione di serata, ancora temi sociali e scottanti al centro del Festival con la proiezione del docufilm prodotto da Impatto Teatro “STORIE DI NATURALE FOLLIA” di Nicola Ambu, direzione artistica di Karim Galici, toccante opera ispirata alle vicende dell’ex manicomio di Villa Clara e messa in scena nell’omonimo spettacolo realizzato in coproduzione con Abaco Teatro.

Completa la proiezione la mostra “ANIME FRAGILI” che raccoglie splendide fotografie scattate durante l’allestimento.

Ancora i libri protagonisti di Giardini Aperti 2024, domenica 30 giugno alle ore 18.00 nella Sala Lilliu della Biblioteca Emilio Lussu con lo scrittore Piergiorgio Pulixi e il suo libro “PER UN’ORA D’AMORE”, incontro letterario a cura di Giuseppina Ragucci e animato dalle letture di Antonio Luciano e Claudio Salvi.

Segue alle ore 21,30, nello spazio eventi fronte Laghetto, la prima nazionale dello spettacolo del Teatro del Segno “IO NON LO SO COSA SIA GIUSTO” per la regia di Stefano Ledda. In scena, Stefano Ledda, Tancredi Ermanno Emmi (contrabbasso) e Juri Deidda (sax), per un allestimento dedicato alla forza evocativa della prosa e della poesia di Sergio Atzeni.

Gli eventi al Parco di Monte Claro si chiudono infine lunedì 1° luglio alle ore 21,30 nello spazio eventi fronte Laghetto con un altro debutto nazionale, questa volta firmato da Abaco Teatro che porta in scena un’affascinante figura storica femminile con “IL GIARDINO DI EVA MAMELI CALVINO”. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione, per le fonti biografiche, con la Prof.ssa M. Cristina Secci dell’Università di Cagliari, vede sul palco Valentina Sulas e Andrea Mameli che curano anche testo e regia. Un sentito omaggio a una delle scienziate e botaniche più importanti del primo Novecento che, con coraggio e determinazione, infranse le regole del suo tempo scegliendo di studiare, fare ricerca e viaggiare. Eva Mameli Calvino è stata anche la prima donna a dirigere (dal 1926 al 1929) l’Orto Botanico di Cagliari nonché la persona che più di tutte ha guidato la crescita di una delle figure più importanti per la cultura del secolo scorso: il figlio Italo.

Dopo il debutto al Parco di Monte Claro a Cagliari, la manifestazione prosegue in altri comuni fino al 4 agosto con un fitto susseguirsi di appuntamenti tra rappresentazioni teatrali, performance, musica e laboratori. Prossima tappa a Villaspeciosa dal 5 al 9 luglio al Parco San Platano.

Il “Festival Internazionale della Sostenibilità – Giardini Aperti 2024” è organizzato da Abaco Teatro con il Contributo del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, della Fondazione di Sardegna, con il Patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari, il sostegno e il patrocinio dei Comuni di Villaspeciosa, Siliqua, Monserrato, Maracalagonis, Elmas e Cagliari.