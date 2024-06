Alessandro Marzo Magno a Villagrande Strisaili domani e Carla Fiorentino a Budoni domenica 30 con Festival Éntula,presenteranno rispettivamente CASANOVA e DALLO SCOGLIO SI VEDE TUTTO

Festival Éntula: appuntamento con Alessandro Marzo Magno e Carla Fiorentino

Éntula chiude il mese di giugno a Villagrande Strisaili con un saggio e a Budoni con un romanzo, rispettivamente “Casanova”, edito da Laterza, di Alessandro Marzo Magno e “Dallo scoglio si vede tutto”, pubblicato da Fandango, di Carla Fiorentino.

Villagrande Strisaili |sabato 29 giugno

Scrittore, esoterista, poeta, scienziato, alchimista, diplomatico, filosofo e persino agente segreto: Giacomo Casanova, il famoso cittadino della Repubblica di Venezia vissuto nel Settecento, ha avuto molte anime, sebbene sia passato alla storia prevalentemente per la sua fama di avventuriero. Nel suo nuovo libro, intitolato per l’appunto “Casanova”, il giornalista Alessandro Marzo Magno indaga gli aspetti meno conosciuti del celebre veneziano. L’autore presenterà l’opera nella piazzetta via Azuni domani sabato 29 giugno, alle 21 in conversazione con Giusy Ferreli.

L’incontro è realizzato con il contributo del Comune di Villagrande Strisaili e in collaborazione con la casa editrice Laterza, la libreria del Corso di Tortolì e lo Studio Massaiu.

L’autore. Alessandro Marzo Magno, veneziano per tradizione e milanese per vocazione, si è laureato in Storia all’Università di Venezia Ca’ Foscari. Giornalista, dopo essere stato per quasi dieci anni responsabile degli esteri del settimanale “Diario”, dirige il semestrale “Ligabue Magazine” e collabora con “Il Gazzettino”.

Budoni | domenica 30 giugno

Carloforte, dove il tempo è fuori dal tempo, cristallizzato in un paesaggio che si anima sotto gli occhi di chi vi approda, accoglie Vetta – protagonista del romanzo “Dallo scoglio si vede tutto” di Carla Fiorentino – e il suo fidanzato Federico in un momento particolare della loro relazione. Un matrimonio a cui sono stati invitati diventa l’occasione per trascorrere del tempo insieme e per incontrare i vecchi amici. Il soggiorno stimola ben presto la curiosità della protagonista: spinta dal suo fiuto da giornalista, Vetta si introduce in una casa nascosta tra le rocce di Cala Vinagra, e scoprire l’identità di chi la abita diventerà la sua nuova ossessione. Il soggiorno nell’isola la porterà anche a confrontarsi con i propri sentimenti e con un’amara verità: tutti hanno dei segreti.

L’autrice presenterà l’opera in piazza Einaudi domenica 30 giugno alle 19in dialogo con Vanni Lai.

L’incontro è realizzato in collaborazione con Fandango, Budoni Welcome, la libreria Amadori di Budoni e lo studio Massaiu.

L’autrice. Carla Fiorentino nasce a Cagliari nel 1979. A 19 anni lascia la Sardegna per studiare a Roma, dove si Laurea in Sociologia delle Letterature e inizia subito il suo viaggio nel mondo editoriale che dura da ormai 15 anni. Prima alla Dino

Audino editore, poi per quasi dieci anni come responsabile commerciale della casa editrice Nottetempo e ora come direttore commerciale della Emons libri & audiolibri.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna.