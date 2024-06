Festival delle Bellezze – Venerdì 21 giugno al Padiglione Tavolara di Sassari il primo evento

Sassari, 18 giugno 2024. Prende il via venerdì prossimo, 21 giugno, la settima edizione del Festival delle Bellezze, la rassegna musicale dell’Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia, ideata dal Maestro Vincenzo Cossu nel 2018. Alle 19, sulla terrazza del Padiglione Tavolara, nei Giardini pubblici di Sassari, è in programma il concerto “Sol Invictus – canti per il Solstizio d’Estate”, inserito attraverso la FENIARCO nel cartellone delle iniziative per la Festa della Musica 2024. Protagonisti dell’evento saranno coristi, strumentisti e solisti dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari, che si esibiranno uniti come sempre sotto la direzione del Maestro Vincenzo Cossu, direttore artistico del Festival. Con Walter Masala (pianoforte), Gabriele Griva (chitarra), Gabriele Serra (percussioni), Alessandra Daidone (basso) e Irinel Pavaloaia (flauto). Sarà eseguita una selezione di temi cinematografici, brani di musica sacra, vocal pop e melodie sarde.

A condurre la serata, per il terzo anno consecutivo, sarà la giornalista Manuela Muzzu. Fonica: Marco Pinna. Media partnership, riprese e produzione multimediale: Sardinian Life. Drone: ISO Image. Green partnership: Grimaldi Lines. Foto: Vanni Azzu. Si ringrazia il direttore del Museo Nivola e responsabile degli spazi espositivi del Padiglione Tavolara, Luca Cheri, il personale della struttura e la FERSACO (Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali). Ingresso libero libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il Padiglione per l’artigianato Eugenio Tavolara è stato realizzato nel 1956 da Ubaldo Badas ed è stato sede e spazio espositivo dell’I.S.O.L.A. (Istituto sardo organizzazione lavoro artigianale) della Regione Sardegna. Gli interni sono decorati con sculture e bassorilievi di Eugenio Tavolara e ceramiche di Giuseppe Silecchia. Nel dicembre 2022 il Padiglione, dopo una lunga attesa, è stato definitivamente riaperto al pubblico su iniziativa dell’Amministrazione comunale a cui è stato concesso in comodato d’uso dalla Regione. A sua volta il Comune, con apposita convenzione, ha affidato alla Fondazione Nivola l’organizzazione dell’attività espositiva e la promozione di iniziative culturali

Per il terzo anno consecutivo il Festival delle Bellezze è inserito nel programma Salude&Trigu della Camera di commercio di Sassari, che ha l’obiettivo di mettere insieme i principali eventi del nord Sardegna con la finalità di promuovere il territorio in ambito culturale e turistico. Beneficerà inoltre del patrocinio di numerosi comuni della rete della rassegna: Cargeghe, Torralba, Olmedo, Ittiri, Sorso, Valledoria, Sassari, Stintino, Nughedu San Nicolò e Ploaghe. Per l’edizione 2024 sono state inserite nuove municipalità come Porto Torres, con uno spettacolare concerto nella basilica di San Gavino in ottobre.

Il secondo evento del Festival sarà sabato 29 giugno alle 21,30 a largo Cala d’Oliva a Stintino, ospite il Coro Eufonia di Gavoi.

Il Festival delle Bellezze

Nasce nel 2018 e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della rassegna è di contribuire a dare un impulso all’economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l’allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico presente nella nostra isola durante il periodo di svolgimento del Festival.