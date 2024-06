Ferrari, un nuovo “e-building” per la produzione

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “e-building” lo stabilimento all’interno del complesso di Maranello dove nasceranno le Ferrari con motore termico, ibrido e il primo modello elettrico. Proprio l’integrazione della produzione dell’intera gamma in un unico edificio consente al marchio del Cavallino di riorganizzare e riallocare con maggiore efficienza tutte le attività produttive fra le strutture già presenti nel complesso a sud di Modena.Nell’e-building, grazie alla tecnologia 4.0, verranno anche prodotti batteria ad alto voltaggio, assale e motore elettrico. L’edificio è anche best practice per quanto riguarda la classificazione energetica, e sarà alimentato anche dall’elettricità prodotta da più di 3.000 pannelli solari installati sul tetto. Dal 2025 sarà interamente alimentato da energia rinnovabile. Inoltre si è lavorato per il riutilizzo dell’energia e dell’acqua piovana nel ciclo produttivo. Oltre il 60% dell’energia utilizzata per i test delle batterie e dei motori sarà recuperata tramite degli accumulatori e reindirizzata per alimentare nuovi processi. Nuove anche le competenze presenti nell’e-building, come nell’ambito della chimica e di alcuni processi come l’assemblaggio delle batterie. Sono presenti anche robot collaborativi, e i cosiddetti digital twin, che creano una replica digitale di prodotti e processi. Grande attenzione anche per realizzare delle postazioni di lavoro ergonomiche, aree verdi e relax, comfort acustico e visivo con il corretto mix di illuminazione naturale e artificiale.Tra i primi a visitare l’e-building, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le famiglie di chi lavora in Ferrari.

tvi/mrv