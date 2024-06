Federitaly celebra l’assegnazione del Marchio “Federitaly Made in Italy” a E. Marinella

Siamo lieti di annunciare che Federitaly ha concluso con successo l’iter di certificazione per il marchio “Federitaly Made in Italy“, assegnando questo prestigioso riconoscimento a E. Marinella srl. Questo iconico e storico marchio italiano, rinomato in tutto il mondo per le sue cravatte e foulard, è sinonimo di eleganza, qualità e creatività italiane. L’assegnazione del Marchio “Federitaly Made in Italy” alla maison E. Marinella non solo attesta l’eccellenza dei prodotti di questa azienda, ma riconosce anche la sua storicità e importanza nel panorama del Made in Italy. Tra pochi giorni, infatti, E. Marinella festeggia 110 anni di attività: un traguardo straordinario che testimonia la longevità e la solidità di questa realtà italiana. E. Marinella è un esempio di come un’azienda di famiglia possa, di generazione in generazione, mantenere viva la tradizione delle proprie lavorazioni artigianali, pur rinnovandosi costantemente per rimanere competitiva in un mercato globale sempre più esigente. La maison è riuscita a coniugare tradizione e innovazione, preservando i valori autentici del Made in Italy e continuando a essere un punto di riferimento per l’eleganza e la qualità. Siamo particolarmente orgogliosi di avere E. Marinella come membro di Federitaly. La sua presenza nella nostra Federazione rappresenta al meglio l’eccellenza del Made in Italy e rafforza ulteriormente il nostro impegno nella promozione e tutela dei prodotti italiani nel mondo.

Maurizio Marinella, CEO di E.Marinella: “Siamo onorati di ricevere il marchio “Federitaly Made in Italy”. Questo riconoscimento non solo attesta l’eccellenza dei nostri prodotti, ma riconosce anche la nostra storicità e importanza nel panorama del Made in Italy. Siamo particolarmente orgogliosi di essere membri di Federitaly. La nostra presenza nella Federazione rappresenta al meglio l’eccellenza del Made in Italy e rafforza ulteriormente l’impegno nella promozione e tutela dei prodotti italiani nel mondo. Tra pochi giorni festeggeremo 110 anni di attività, un traguardo straordinario che testimonia la longevità e la solidità della nostra azienda“. Con questo nuovo riconoscimento, Federitaly rinnova il suo impegno a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane, promuovendo il marchio “Federitaly Made in Italy” come simbolo di autenticità, qualità e tradizione. Un caloroso augurio a E. Marinella per il suo 110° anniversario e per il continuo successo nel portare avanti la grande tradizione dell’eleganza italiana.

