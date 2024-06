Farage contestato, donna gli tira milkshake in faccia

(Adnkronos) – Non inizia con il piede giusto la campagna elettorale di Mr Brexit, Nigel Farage, che ieri – con una mossa a sorpresa – ha annunciato che correrà alle elezioni politiche del mese prossimo. Una donna gli ha tirato in faccia una bevanda, qualcosa simile a un milkshake, mentre lasciava il pub 'Moon and Starfish' di Clacton. Il leader di Reform Uk ha incontrato i giornalisti al pub dopo che aveva tenuto un affollato comizio al molo di Clacton durante il quale era stato contestato da un gruppo di persone. Alcuni scatti pubblicati dai siti britannici mostrano la donna tirargli la bevanda da distanza ravvicinata e colpire Farage sul volto, sui capelli e sull'abito mentre si dirigeva sul bus della sua campagna. La donna, che ha 25 anni ed è originaria di Clacton, è stata arrestata. Non è la prima volta che Farage viene contestato in questa maniera. Un episodio analogo lo vide protagonista nel 2019 a Newcastle durante la campagna per le elezioni europee. L'uomo che in quell'occasione lo inzuppò con una bevanda a base di banana e caramello salato fu condannato a risarcire l'allora leader del Brexit Party con 350 sterline. —internazionale/ [email protected] (Web Info)