Europee, Russia osserva il voto: “Maggioranza Ue è pro-Ucraina”

(Adnkronos) – "La maggioranza del prossimo Parlamento europeo sarà europeista e pro Ucraina, ma bisogna ancora analizzarne la composizione". Nel day after delle elezioni europee, i risultati espressi dal voto Ue vengono valutati con attenzione a Mosca. La Russia osserva i dati e fa il punto con le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come rende noto Ria Novosti. "La dinamica di crescente popolarità dei partiti di destra è visibile a occhio nudo e, nonostante il fatto che per ora gli europeisti mantengano la loro posizione di comando, con il tempo i partiti di destra li ostacoleranno", dice il portavoce del presidente Vladimir Putin. Riflettori puntati su cosa è accaduto in Francia- Il risultato del voto per le europee, che ha visto un deciso avanzamento del partito di Marine Le Pen e l'annuncio di elezioni legislative anticipate da parte del Presidente Emmanuel Macron, è, per il Cremlino, una "questione interna" della Francia. "Contrariamente alle calunnie diffuse negli Stati Uniti e in Europa, la Russia non interferisce negli affari interni di altri Stati", dice Peskov. —internazionale/ [email protected] (Web Info)