Euro 2024, Ucraina eliminata: avanti Romania, Belgio e Slovacchia

(Adnkronos) – Pareggio per 0-0 tra Ucraina e Belgio in un match valido per la terza e ultima giornata del gruppo E degli Europei di Germania 2024, disputato alla Mhp Arena di Stoccarda. Nell'altra partita del girone pari per 1-1 tra Slovacchia e Romania. Le 4 squadre terminano tutte con 4 punti e classifica decisa dalla differenza reti con la Romania prima davanti al Belgio, Slovacchia terza e Ucraina quarta ed eliminata dal torneo. Il Belgio affronterà agli ottavi la Francia. — [email protected] (Web Info)