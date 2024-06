Euro 2024, Turchia-Portogallo 0-3

(Adnkronos) – Il Portogallo batte 3-0 la Turchia nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F di Euro 2024. Il successo nella sfida di Dortmund permette ai lusitani di salire a 6 punti e di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale con una gara d'anticipo. La Turchia allenata da Montella rimane a quota 3 nella classifica chiusa da Georgia e Repubblica Ceca con 1 punto. Il Portogallo archivia la pratica nella prima mezz'ora. Al 21', Bernardo Silva fa centro con il sinistro bucando Bayindir e firmando l'1-0. Il raddoppio arriva al 28' per il disastro combinato da Akaydin: il difensore non si accorge che il portiere Bayindir è fuori dai pali e con uno sgangherato retropassaggio confeziona l'autogol che vale il 2-0. Il tris viene servito al 55'. Cristiano Ronaldo, solo davanti a Bayindir, offre a Bruno Fernandes il pallone da depositare in porta: 3-0 e game over. L'ultima mezz'ora abbondante del match è pura accademia, a referto solo le ripetute invasioni di campo: alla fine saranno 3. — [email protected] (Web Info)